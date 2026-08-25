Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su "gran impacto" ambiental: "Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios"

Coordinadora Ecoloxista d'Asturies anunció este martes que ha presentado alegaciones contra el proyecto de una nueva pista entre la Escosura y la Collada de Ubales, en el concejo de Caso, dentro del parque natural de Redes. Los ecologistas entiende que la infraestructura generará un "gran impacto ambiental" en "una zona de alto valor natural".

Las obras proyectadas, señaló la Coordinadora, consistirán en la apertura de 5.539 metros lineales de pista forestal para el acceso a la majada de La Escosura, en el Monte de Público de Fresneo, Lleres y Puerto de Contorgán hasta la Collada de Ubales. "Una obra de la que desde hace décadas se lleva hablando" pero que fue descartada "por su elevado impacto ambiental dentro de este espacio natural".

El proyecto, prosiguieron las mismas fuentes, "se lleva a cabo a petición del Servicio de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principio de Asturias. Lo que no deja de sorprender es que siendo un espacio protegido por la administración sea esta misma la que promueva estas obras, con el gran impacto ambiental que suponen. No deja de ser sorprendente que en un contexto de reducción de explotaciones ganaderas, se pretendan nuevas pistas en lugares de alto valor natural, para los cada vez menos ganaderos".

Las actuaciones proyectadas se encuentran dentro del parque natural de Redes y la obra, a juicio de los ecologistas, supone la apertura de una pista en una zona de "un alto valor ambiental y paisajístico dentro del núcleo de la Cordillera Cantábrica, último baluarte de la naturaleza salvaje de Asturias que indefectiblemente hay que conservar".

Incendios

También puso en tela de juicio la Coordinadora que la pista propuesta sea necesaria para mejorar la prevención y extinción de incendios, "cuando es justo lo contrario. La mejor prevención es dificultar el acceso a quienes prenden fuego a los montes de forma continua, como recoge las memorias anuales de la Fiscalía". "Aumenta el riesgo de los incendios forestales porque, como es sabido, en Asturias la mayoría de los incendios son provocados, por lo que la apertura de nuevas pistas facilita este delito". Inisitió la entidad, además, en que "va tener un notable impacto sobre el paisaje. La eliminación de la vegetación y la apertura de la caja provocan un efecto visual muy negativo, que en este caso es un espacio natural, y se trata de una zona de alto valor natural".

Los ecologistas argumentaron que "esta no es la primera pista que se hace en el parque de Redes que afecta a especies protegidas. Resulta evidente que el tráfico rodado supone una de las actuaciones con mayores posibilidades de generar importantes impactos: molestias a especies sensibles, favorecer el furtivismo, aumento del riesgo de incendios y el más importante de todos, cambios definitivos de usos en zonas naturales con los efectos que ello conlleva en estas zonas de alto valor ecológico".

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En opinión del colectivo, la pista facilitará la entrada de vehículos a motor a "zonas de alto valor ecológico que antes estaban aisladas. El paso frecuente de vehículos tendrá un gran impacto sobre la fauna, que tiende a retraerse hacia zonas más tranquilas". "En numerosas ocasiones desde la Coordinadora Ecoloxista hemos manifestado nuestra preocupación por el importante incremento de pistas en la montaña asturiana, con calzadas importantes y materiales poco integrados en el medio, que afectan de forma notable a la naturalidad de los espacios donde se ubican", concluyeron los ecologistas.