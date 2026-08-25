Mieres reparte las subvenciones para la realización de actividades culturales: estas son las 17 asociaciones beneficiarias
La partida global cuenta con 30.000 euros
Un total de 17 asociaciones de Mieres recibirán las subvenciones municipales para la realización de actividades culturales. "Se trata de una convocatoria importante que cuenta con 30.000 euros de presupuesto y que tienen como objetivo el fomento del desarrollo de actividades culturales y el apoyo al movimiento social que las promueve, colaborando así en el impulso de tradiciones locales, arte y todo tipo de expresiones culturales y promoviendo la participación de la ciudadanía en estas iniciativas que enriquecen la vida y la actividad en el municipio", destacó el gobierno local.
Las asociaciones beneficiarias son San Bartolomé de Baíña, Ocen, Serondaya, Ateneo Musical de Mieres, Asociación Cultural y Recreativa Radio Ujo, Mierenses del Año, Semeya, Haluro Film Producciones, Afesa, Centro Cultural Vistrimir, Amigos de Mieres, Ujeando, Costumbrismo Cochambre, Bolosinbarr, La Pudinga, Grupo Folclórico Prau Llerón e Iepc. Estos colectivos se repartirán las subvenciones en diferentes cuantías dependiendo de las actividades y los proyectos presentados a esta convocatoria.
Promoción
"Mieres lleva años siendo ejemplo de promoción de la cultura, de programación variada y de calidad y de trabajar para impulsar actividades que fomenten la participación y el disfrute de la ciudadanía", señaló la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, que resaltó que "la labor y la implicación del tejido asociativo y el movimiento social es fundamental. Por ello, estas ayudas son tan importantes, ya que permiten colaborar con propuestas de interés que enriquecen y diversifican la oferta cultural del concejo".
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