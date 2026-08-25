El Principado tiene previsto iniciar la obra de mejora del refugio de montaña de Brañagallones (Caso) tras el verano
La Federación de Montaña buscará relevo para el guarda del equipamiento, que se jubila
El Principado ha manifestado a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) y al Ayuntamiento de Caso su intención de iniciar este otoño (a partir de mediados de septiembre o en octubre) la obra de mejora del refugio de Brañagallones, en Caso. La instalación está pendiente de unos trabajos de remodelación debido a su avanzado estado de deterioro, algo que ha impedido abrir las instalaciones este verano. El Principado, propietario del equipamiento, ha tenido que rehacer el proyecto de obra y el expediente tras renunciar a los trabajos la empresa que había resultado adjudicataria en 2024. De forma paralela, la Fempa (que tiene encomendada la gestión) trabaja para buscar relevo al actual guarda, José Manuel Prado, que se jubilará. Prado llevaba al frente de Brañagallones desde hace una década, desde su reapertura como refugio de montaña.
Las obras, con un plazo de ejecución de ocho meses, incluyen la optimización de la envolvente del edificio y la renovación de sus instalaciones con el objetivo de reducir el consumo energético, mejorar el confort de los usuarios y adaptar esta infraestructura del Parque Natural de Redes a criterios de mayor sostenibilidad.
Tensi Carmona, presidenta de la Fempa, señaló que "la intención del Principado es que todo esté listo para iniciar la obra a lo largo del otoño". Sobre el relevo en la gestión, aseguró que el actual guarda ha notificado que "se va a jubilar". "El refugio va a iniciar las obras y después, mientras se desarrollan lois trabajos, tendremos todavía tiempo por delante, un año, para concretar cuándo se va a jubilar Jose en concreto y buscar opciones".
El retraso en la obra, pendiente desde hace dos años, ha obligado a cerrar el refugio en la temporada de verano, precisamente cuando más gente acude al Parque de Redes. El año pasado visitaron Bañagallones 8.000 personas .
Contratiempos
El proyecto de remodelación ha sufrido diferentes contratiempos. El último se produjo al renunciar la empresa a la que se habían contratado las obras. El Principado ha tuvo que revisarlo todo y hacer un nuevo proyecto. Eso hizo que el presupuesto subiera a cerca de un millón de euros (el inicial era de 677.430 euros, de los que alrededor de la mitad procedían de fondos europeos). Al modificarse el proyecto, también hubo que adaptar la tramitación de parte del expediente, incluida todo lo relacionado con los Fondos de Transición Justa”. En principio la modificación no afectaría al acceso a los fondos europeos, ya que las obras financiadas con cargo a Transición Justa pueden ejecutarse hasta 2029.
La consejería de Cultura ha venido insistiendo en que "la obra de Brañagallones es una de las prioridades de la legislatura y por ello se han venido afrontando y solventado todas las dificultades y divergencias surgidas desde su adjudicación entre las empresas”.
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