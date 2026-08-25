La renovación del césped artificial del estadio Ganzábal obligará a alterar el calendario (con más partidos fuera de casa) del Langreo en el inicio de la temporada

La obra de renovación del césped sintético del estadio Ganzábal obligará a alterar el calendario del inicio de temporada en Tercera Federación del Unión Popular de Langreo. El inicio de los trabajos está previsto para el mes de septiembre, con una duración estimada de mes y medio, que podría recortarse de forma notable si la meteorología acompaña. Esto obligará a que el Unión tenga que disputar fuera de casa al menos dos de los partidos que estaban fijados en un principio para celebrarse en Ganzábal.

Así lo expuso el presidente del club azulgrana, Adrián Torre, que aseguró que la entidad no tiene previsto solicitar un estadio alternativo para disputar sus encuentros mientras duren las obras. En lugar de eso, ha pedido permiso a la Federación para alterar el calendario y jugar primero fuera de casa algunos partidos que debía disputar como local en la primera vuelta.

El Unión arranca la liga a domicilio el 6 de septiembre. En las siguientes semanas debe enfrentarse como local al Covadonga (13 de septiembre), Praviano (27 de septiembre) y Lealtad (11 de octubre). "Todo depende de cuándo se inicien las obras. Si comienzan a principios de septiembre, habría que jugar fuera contra el Covadonga y el Praviano. Si se alarga el inicio hasta mediados de mes, los partidos fuera serían contra el Praviano y el Lealtad. Hay que ser cautos y esperar a ver cuándo arranca todo", indicó Torre.

El club confía en que el plazo de la obra se pueda reducir incluso a las tres semanas, "porque sería básicamente la sustitución del césped". No obstante, será determinante que el tiempo acompañe "y no llueva", señaló Torre, porque eso dificultaría la colocación de la nueva hierba artificial. Para los entrenamientos del primer equipo y de los conjuntos de cantera que no juegan en pista (con unos doscientos jugadores en total aproximadamente) se espera contar con los campos de la Federación y con los campos municipales de Langreo.

Así se expuso en la reunión que el Ayuntamiento de Langreo mantuvo con los clubes de fútbol del municipio para abordar la planificación de los entrenamientos y partidos de la próxima temporada ante el inicio de las obras previstas en los campos de fútbol de Ganzábal y Riaño. Después les tocará el turno a los de Lada y Tuilla.

El encuentro, mantenido por el concejal de Deportes con los clubes afectados, tuvo como objetivo "coordinar las necesidades de los diferentes equipos y organizar los usos de los equipamientos municipales durante el periodo de ejecución de las obras, tratando de garantizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de la temporada de competición".

Las actuaciones de sustitución del césped de los campos de Ganzábal y Riaño se encuentran actualmente en la fase previa a la formalización del contrato. "La propuesta de adjudicación a Mondo Ibérica, única empresa licitadora, se encuentra en estos momentos en periodo de exposición pública, por lo que está previsto que el contrato pueda formalizarse durante la primera semana de septiembre", señalaron fuentes del gobierno local. Primero se acometerá la obra en el estadio de Ganzábal y, a continuación, la del campo de Riaño.

Lada y Tuilla

El gobierno local apuntó que, durante la reunión también se informó a los clubes de la situación de las actuaciones previstas en los campos de fútbol de Lada y Tuilla: "La pasada semana el Ayuntamiento recibió el dictamen del Consejo Consultivo de Asturias relativo al procedimiento de contratación iniciado el pasado año. El dictamen avala el planteamiento defendido por el Ayuntamiento de Langreo, que había advertido de que no resultaba adecuado continuar con una contratación en la que la empresa adjudicataria no acreditaba que el césped ofertado cumpliera con la homologación FIFA exigida en los pliegos de la licitación".

El Consistorio había señalado que seguir adelante en estas condiciones "supondría dejar a los campos de Lada y Tuilla sin las garantías necesarias para la práctica de la competición deportiva, una posición que ahora queda respaldada por el pronunciamiento del Consejo Consultivo".

Las mismas fuentes destacaron que "el trámite de audiencia al Consejo Consultivo es preceptivo para la resolución del contrato y permite ahora avanzar en el procedimiento correspondiente. A partir de este momento se iniciarán los trámites para la resolución contractual, incluida la incautación de la garantía presentada por la empresa y, en su caso, la determinación de las responsabilidades y sanciones que pudieran corresponder conforme a la normativa".

Una vez resuelto el contrato, el Ayuntamiento procederá a una nueva licitación para la renovación del césped de los campos de Lada y Tuilla. "El nuevo contrato incorporará, además, mejoras en las instalaciones, como la actuación sobre el circuito de riego del campo de Lada y la ampliación de los banquillos de Tuilla".

Noticias relacionadas

Coordinación

Ante el calendario previsto de actuaciones y las novedades producidas en los diferentes procedimientos de contratación, el Ayuntamiento expuso que "ha considerado necesario mantener esta reunión conjunta con todos los clubes para anticipar las posibles afecciones y establecer una planificación que permita compatibilizar las obras con la actividad deportiva. Valoramos la disposición y buena voluntad mostrada por todos los clubes durante el encuentro, así como su voluntad de colaborar en la reorganización temporal de entrenamientos y partidos".