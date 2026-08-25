San Martín del Rey Aurelio, en marcha contra la ELA: abierta la inscripción para la carrera solidaria que recaudará fondos para las personas afectadas por la enfermedad

La carrera popular en apoyo a los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) tomará las calles de San Martín del Rey Aurelio el próximo 12 de septiembre, con la celebración de una nueva edición de la "Marcha solidaria ELA Principado de Asturias", en el marco de la XXXIV Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX. Las inscripciones para participar pueden realizarse hasta el 9 de septiembre, en la plataforma web cronoempate, y en las oficinas del polideportivo de Blimea los días 10, 11 y 12 de septiembre, hasta 30 minutos antes de la salida de la carrera.

La Concejalía de Deportes oferta 300 dorsales, al igual que el año pasado, "con un coste de inscripción de 10 euros, que da derecho a participar en la prueba e incluye además una camiseta técnica conmemorativa y una bolsa de avituallamiento. De igual modo, se puede participar en el evento con una aportación solidaria a través del dorsal cero", señalaron fuentes del Ayuntamiento de San Martín, organizador del evento con la colaboración de ELA Asturias, el Club de Atletismo del Nalón y Alcampo Valle del Nalón.

Recorrido

La marcha solidaria, con una extensión de cuatro kilómetros de longitud y dificultad baja, partirá a las 12.30 horas desde el parque de El Florán en dirección al puente del Miramar por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto continuará por la carretera AS-117 que atraviesa la localidad de Blimea en sentido descendente hacia la iglesia de Sotrondio donde los caminantes y corredores enlazarán con el Paseo de San Martín de regreso a la meta en el mismo lugar de partida.

Con la de este año son diez las carreras solidarias consecutivas que el Ayuntamiento de San Martín viene organizando en el marco de la feria de muestras. Desde hace tres ediciones la recaudación va destinada a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica con la donación íntegra del dinero recabado por las inscripciones a la Asociación ELA del Principado de Asturias.

Noticias relacionadas

La finalidad de este evento es, según la concejala de Deportes, Cintia Ordóñez, "dar visibilidad a la enfermedad, empatizar con los enfermos y recaudar apoyos económicos que contribuyan a atender las necesidades que sufren las personas afectadas". Por ello, añadió, "invitamos a toda la ciudadanía del municipio y del valle a participar en esta marcha solidaria que es a su vez una reivindicación de un estilo de vida saludable con el deporte y la práctica de ejercicio físico como habito cotidiano".