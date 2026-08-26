La apertura de Las Tolvas del Monsacro, más cerca: Morcín y Principado firman un convenio para un centro de "coworking" en este espacio

Principado y Ayuntamiento de Morcín han firmado este miércoles 26 de agosto el convenio de colaboración para la puesta en marcha del espacio de "coworking" que se ubicará en las instalaciones de las tolvas del Monsacro, el edificio en el que hace 15 años se proyectó el fallido Museo de los Quesos de Asturias, y que pasará a acoger este equipamiento, además de una Casa de Cultura para todos los vecinos del municipio. Está previsto que abra en las próximas semanas.

Red

Desde el Principado se explica que Morcín se incorpora a la red "Rural Connect", destinada a "acercar oportunidades de empleo, formación y emprendimiento a los concejos rurales". El nuevo centro de Morcín contará con una inversión específica de 53.518 euros procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial. Morcín se une a esta red en la que ya hay espacios de trabajo en Coaña, Castropol, Cudillero, Illas y Cangas del Narcea.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde de Morcín, Maximino García, firmaron el convenio para desarrollar la actuación, en un acto en el que también estuvo Marcos Niño, director general de Reto Demográfico. "Rural Connect" es una red "de centros de formación y trabajo compartido, unidos por tecnología, servicios e imagen comunes". Su objetivo es "facilitar el teletrabajo, reforzar la capacitación digital y generar actividad económica en concejos con dificultades demográficas, mediante actividades y recursos que se reparten entre los distintos centros sin perder la especialización de cada uno en función de las necesidades de su territorio". En total, el programa moviliza 458.000 euros a nivel regional.

Espacios

El espacio de Morcín, en el edificio de Las Tolvas, dispondrá de "una zona de trabajo compartido, sala de reuniones, espacios para formación y dinamización, áreas de colaboración entre usuarios y conectividad digital avanzada con sistemas inteligentes de acceso". Dará servicio "a profesionales, autónomos, emprendedores y personas que teletrabajan, y acogerá iniciativas de capacitación digital y desarrollo económico local".

"La lucha contra la despoblación exige algo más que diagnósticos: exige inversiones y oportunidades. Con esta red estamos dando respuesta a tres retos fundamentales para el medio rural asturiano: generar actividad económica, facilitar que las personas puedan desarrollar su proyecto profesional allí donde viven y ofrecer alternativas que ayuden a fijar población”, declaró la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

La elección de Morcín, señaló el Principado, "responde tanto a su situación demográfica como a su ubicación estratégica en el área central de Asturias, con buenas conexiones y capacidad para atraer actividad vinculada al teletrabajo, la formación y los nuevos modelos de empleo".

Inversión

Las Tolvas del Monsacro han sido objetivo de una inversión de 1,5 millones para adaptarlas al que será su uso final, lejos de aquel museo de los quesos. Serán Casa de Cultura, espacio para emprendedores rurales y todavía habrá espacio para otras iniciativas, todavía por determinar. El pasado mes de junio representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo visitaban el inmueble para conocer sus posibilidades.