Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

Sobrescobio está de fiesta. Este fin de semana comienzan las celebraciones en honor de San Ginés, en Rioseco, con carrozas, música y gastronomía. Las fiestas se inician el jueves 27, con el maratón de tute y parchís, y concluirán el domingo 30.

Los festejos están organizados por el Club La Panoya. Este jueves 27, desde las 18.00 horas, empieza el maratón de parchís, y desde las 19.00 horas, el de tute. Todos los participantes disfrutarán además de un pincheo. La jornada del viernes 28 se iniciará a las 17.00 horas, con los juegos infantiles (con inscripciones desde media hora antes). A las 18.30 habrá carrera de cintas a caballo, y a las 23.00 horas, el pregón y a continuación, la primera verbena con Pablo Arume y DJ Sandro.

El día grande será el sábado. Desde las 11.00 horas se irán colocando en la carpa de la fiesta las mesas para la jira de la tarde. A las 17.30 se irán concentrando las carrozas en la zona de San Ginés, y a las 18.00 se iniciará el desfile. A la llegada de las carrozas y de los participantes a la plaza, dará comienzo la jira. Desde las 23.30 horas habrá música, con el Grupo "Karine" y DJ Pereda.

La programación de las fiestas de San Ginés en Rioseco se completará el domingo, con la misa en honor del patrón a las 12.00 horas y a continuación, con la sesión vermú con la música de Pelayo Acordeonista. Ya a las 17.00 horas serán los "Cartones locos".

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