Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

Las celebraciones, entre el jueves 27 y el domingo 30, comienzan con el maratón de tute y parchís

Desfile de carrozas en las fiestas de Rioseco, en una imagen de archivo.

Desfile de carrozas en las fiestas de Rioseco, en una imagen de archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

Sobrescobio está de fiesta. Este fin de semana comienzan las celebraciones en honor de San Ginés, en Rioseco, con carrozas, música y gastronomía. Las fiestas se inician el jueves 27, con el maratón de tute y parchís, y concluirán el domingo 30.

Los festejos están organizados por el Club La Panoya. Este jueves 27, desde las 18.00 horas, empieza el maratón de parchís, y desde las 19.00 horas, el de tute. Todos los participantes disfrutarán además de un pincheo. La jornada del viernes 28 se iniciará a las 17.00 horas, con los juegos infantiles (con inscripciones desde media hora antes). A las 18.30 habrá carrera de cintas a caballo, y a las 23.00 horas, el pregón y a continuación, la primera verbena con Pablo Arume y DJ Sandro.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El día grande será el sábado. Desde las 11.00 horas se irán colocando en la carpa de la fiesta las mesas para la jira de la tarde. A las 17.30 se irán concentrando las carrozas en la zona de San Ginés, y a las 18.00 se iniciará el desfile. A la llegada de las carrozas y de los participantes a la plaza, dará comienzo la jira. Desde las 23.30 horas habrá música, con el Grupo "Karine" y DJ Pereda.

La programación de las fiestas de San Ginés en Rioseco se completará el domingo, con la misa en honor del patrón a las 12.00 horas y a continuación, con la sesión vermú con la música de Pelayo Acordeonista. Ya a las 17.00 horas serán los "Cartones locos".

Noticias relacionadas

Con San Ginés, Sobrescobio inicia su temporada festiva más intensa, que se completará en las próximas semanas con Soto de Agues y Campiellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Histórico Descenso Folklórico del Nalón, que premió al arte de la peña Carrio y su 'Vaya Cuadru': 'Nunca hubo tanta gente en Laviana
  2. La clasificación final del Descenso Folklórico, al detalle: el podio para Carrio, El Bajo y Llorío, la 'folixa' para Tolivia
  3. EN DIRECTO: Las primeras embarcaciones del Descenso Folklórico llegan a la zona de La Chalana y ponen rumbo a Puente d'Arcu para entrar en el Nalón
  4. El Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, una fiesta 'con mucha vibra' y en la que se nota 'la burrada de trabajo' de las peñas
  5. El Descenso Folklórico del Nalón, la gran fiesta de Laviana, en imágenes
  6. Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
  7. Los vecinos alertan de la presencia de una planta altamente tóxica, el estramonio, en las obras del soterramiento en el centro de Langreo
  8. El Descenso Folklórico del Nalón, con más participación que nunca: 8.480 personas desfilarán en la gran fiesta de Laviana

Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

El nieto de Paco, "el relojero de Mieres", es crítico gastronómico en París: "La cocina asturiana se está poniendo de moda en Francia, viene cada vez más gente de allí"

El nieto de Paco, "el relojero de Mieres", es crítico gastronómico en París: "La cocina asturiana se está poniendo de moda en Francia, viene cada vez más gente de allí"

La dispersión de la propiedad, el gran problema para conservar los hórreos y paneras en Asturias: "Deberían sacarse a subasta"

La dispersión de la propiedad, el gran problema para conservar los hórreos y paneras en Asturias: "Deberían sacarse a subasta"

Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: "El impacto ha sido estratosférico"

Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: "El impacto ha sido estratosférico"

Los orígenes de una empresa global

El Principado tiene previsto iniciar la obra de mejora del refugio de montaña de Brañagallones (Caso) tras el verano

El Principado tiene previsto iniciar la obra de mejora del refugio de montaña de Brañagallones (Caso) tras el verano

Asturias, con el centro de investigación de El Entrego, se posiciona como polo emergente de la computación cuántica en España: así es la tecnología que transformará el mundo

Asturias, con el centro de investigación de El Entrego, se posiciona como polo emergente de la computación cuántica en España: así es la tecnología que transformará el mundo

La renovación del césped artificial del estadio Ganzábal obligará a alterar el calendario (con más partidos fuera de casa) del Langreo en el inicio de la temporada

La renovación del césped artificial del estadio Ganzábal obligará a alterar el calendario (con más partidos fuera de casa) del Langreo en el inicio de la temporada
Tracking Pixel Contents