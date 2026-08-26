Mieres busca mejorar su presencia en Wikipedia junto a Laboral Centro de Arte

En muchas ocasiones la documentación que se encuentra en internet sobre un lugar determinado es bastante fría. Son datos e historia pero falta intrahistoria y contexto. Por eso se ha puesto en marcha el proyecto "Documenta Asturies", una colaboración entre Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y Wikisfera que busca precisamente eso, mejorar la presencia del patrimonio asturiano en Wikimedia (principalmente Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons). Esta iniciativa parte de la constatación de que una parte significativa del patrimonio cultural, social e histórico asturiano tiene una presencia limitada en los entornos digitales abiertos. Ante esta situación, este proyecto plantea trabajar desde el propio territorio para incorporar el conocimiento local y comunitario a plataformas de acceso libre y abierto.

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Mieres acogerá el miércoles 2 de septiembre a partir de las 18.15 horas una sesión abierta a todos los ciudadanos que quieran aportar sus conocimientos sobre el territorio. El objetivo es identificar de forma colectiva aquellos temas, personas, lugares, tradiciones o iniciativas que merecen estar mejor representados en Wikipedia.

La sesión en Mieres combinará la presentación del proyecto, la identificación colectiva de contenidos relevantes del territorio, el análisis de necesidades de documentación y la introducción a los criterios de edición en Wikipedia y otros proyectos Wikimedia. Este proyecto está financiado por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Principado y se desarrolla en colaboración con Wikiesfera, comunidad especializada en procesos de generación de conocimiento abierto en Wikimedia.

Desde la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez se anima a la ciudadanía a sumarse a esta cita y poner en común los conocimientos colectivos sobre Asturias, y también sobre Mieres para enriquecer este interesante proyecto. "La participación ciudadana es fundamental en todos los ámbitos y, en este caso también, ya que hablamos de promocionar y poner en valor lo más nuestro a través de la memoria común y vivencias, poniéndolos a disposición de todos y todas a través de plataformas que ayudan a que no se pierda toda esa cultura y conocimiento".