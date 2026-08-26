Música, baile, carrozas y comida popular en las fiestas de Barros (Langreo)
El distrito langreano comienza las celebraciones de la Purísima Concepción este viernes 28, hasta el martes 1 de septiembre
Música, baile, carrozas y comidas populares. Así son las fiestas de la Purísima Concepción de Barros, que comienzan este viernes 28 de agosto y durarán hasta el martes 1 de septiembre.
Los festejos comenzarán el viernes, a las 17.00 horas con el chupinazo y la música por las calles. A las 19.00 horas, Vicente Merino, de Talleres Merino, pronunciará el pregón, que contará con la actuación del grupo "Allume". Ya a las 23.00 horas será el turno de la primera verbena, con el grupo "Aroma" y el DJ Vas Bailar.
El sábado 29 es el día de las carrozas. A las 13.30 habrá sesión vermú, con la música de la cantante Mina Longo. A las 17.00 horas será el desfile de carrozas, y a las 19.00, el encuentro de Bandas de Gaitas. A las 23.00, el baile con el grupo "Ideas" y DJ Vas Bailar.
El domingo comenzará con la misa y la procesión (12.00), a continuación de la cual habrá sesión vermú con música y a las 14.30, paella vecinal (previa inscripción). A las 22.30, la tercera verbena contará con el grupo "Cayenna" y de nuevo, Andrés DJ Vas Bailar.
El lunes 31 prosigue la fiesta. A las 11.00 hay misa por los socios fallecidos, y desde las 11.45, uno de los actos distintivos de las fiestas, el VI Concurso de Baile Regional "Pozaricando", tras el cual habrá danza prima y sesión vermú. A las 14.30, nueva comida popular, con fabada asturiana previa inscripción. A las 17.00 se repartirá el "bollu" y a las 18.00 se iniciará la jira en la carpa. Por la noche (22.30), la cuarta y última verbena, con el grupo "La última legión" y DJ Andrés Vas Bailar. Para el martes 1 de septiembre, por la tarde (17.00) quedarán los juegos infantiles.
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