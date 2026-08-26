Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Música, baile, carrozas y comida popular en las fiestas de Barros (Langreo)

El distrito langreano comienza las celebraciones de la Purísima Concepción este viernes 28, hasta el martes 1 de septiembre

Baile en el concurso &quot;Pozaricando&quot;.

Baile en el concurso "Pozaricando". / D. Orihuela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

Música, baile, carrozas y comidas populares. Así son las fiestas de la Purísima Concepción de Barros, que comienzan este viernes 28 de agosto y durarán hasta el martes 1 de septiembre.

Los festejos comenzarán el viernes, a las 17.00 horas con el chupinazo y la música por las calles. A las 19.00 horas, Vicente Merino, de Talleres Merino, pronunciará el pregón, que contará con la actuación del grupo "Allume". Ya a las 23.00 horas será el turno de la primera verbena, con el grupo "Aroma" y el DJ Vas Bailar.

El sábado 29 es el día de las carrozas. A las 13.30 habrá sesión vermú, con la música de la cantante Mina Longo. A las 17.00 horas será el desfile de carrozas, y a las 19.00, el encuentro de Bandas de Gaitas. A las 23.00, el baile con el grupo "Ideas" y DJ Vas Bailar.

El domingo comenzará con la misa y la procesión (12.00), a continuación de la cual habrá sesión vermú con música y a las 14.30, paella vecinal (previa inscripción). A las 22.30, la tercera verbena contará con el grupo "Cayenna" y de nuevo, Andrés DJ Vas Bailar.

Noticias relacionadas

El lunes 31 prosigue la fiesta. A las 11.00 hay misa por los socios fallecidos, y desde las 11.45, uno de los actos distintivos de las fiestas, el VI Concurso de Baile Regional "Pozaricando", tras el cual habrá danza prima y sesión vermú. A las 14.30, nueva comida popular, con fabada asturiana previa inscripción. A las 17.00 se repartirá el "bollu" y a las 18.00 se iniciará la jira en la carpa. Por la noche (22.30), la cuarta y última verbena, con el grupo "La última legión" y DJ Andrés Vas Bailar. Para el martes 1 de septiembre, por la tarde (17.00) quedarán los juegos infantiles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Histórico Descenso Folklórico del Nalón, que premió al arte de la peña Carrio y su 'Vaya Cuadru': 'Nunca hubo tanta gente en Laviana
  2. La clasificación final del Descenso Folklórico, al detalle: el podio para Carrio, El Bajo y Llorío, la 'folixa' para Tolivia
  3. EN DIRECTO: Las primeras embarcaciones del Descenso Folklórico llegan a la zona de La Chalana y ponen rumbo a Puente d'Arcu para entrar en el Nalón
  4. El Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, una fiesta 'con mucha vibra' y en la que se nota 'la burrada de trabajo' de las peñas
  5. El Descenso Folklórico del Nalón, la gran fiesta de Laviana, en imágenes
  6. Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
  7. Los vecinos alertan de la presencia de una planta altamente tóxica, el estramonio, en las obras del soterramiento en el centro de Langreo
  8. El Descenso Folklórico del Nalón, con más participación que nunca: 8.480 personas desfilarán en la gran fiesta de Laviana

Música, baile, carrozas y comida popular en las fiestas de Barros (Langreo)

Música, baile, carrozas y comida popular en las fiestas de Barros (Langreo)

La polémica con la vuelta de los "búho" al valle del Nalón: el PP critica la falta de control por parte del Principado y respalda posibles sanciones a la empresa

La polémica con la vuelta de los "búho" al valle del Nalón: el PP critica la falta de control por parte del Principado y respalda posibles sanciones a la empresa

Laviana sigue de fiesta: parque acuático hasta el viernes y el sábado, una gran gymkana para todos los públicos

Laviana sigue de fiesta: parque acuático hasta el viernes y el sábado, una gran gymkana para todos los públicos

Pajares estrenará esta temporada miradores, pista de esquí de fondo y nuevos accesos a la telecabina

Pajares estrenará esta temporada miradores, pista de esquí de fondo y nuevos accesos a la telecabina

La dispersión de la propiedad en la zona rural, el gran problema para conservar los hórreos y paneras en Asturias: "Deberían sacarse a subasta"

La dispersión de la propiedad en la zona rural, el gran problema para conservar los hórreos y paneras en Asturias: "Deberían sacarse a subasta"

La apertura de Las Tolvas del Monsacro, más cerca: Morcín y Principado firman un convenio para un centro de "coworking" en este espacio

La apertura de Las Tolvas del Monsacro, más cerca: Morcín y Principado firman un convenio para un centro de "coworking" en este espacio

Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

Carrozas, música y gastronomía en las fiestas de San Ginés en Rioseco

El nieto de Paco, "el relojero de Mieres", es crítico gastronómico en París: "La cocina asturiana se está poniendo de moda en Francia, viene cada vez más gente de allí"

El nieto de Paco, "el relojero de Mieres", es crítico gastronómico en París: "La cocina asturiana se está poniendo de moda en Francia, viene cada vez más gente de allí"
Tracking Pixel Contents