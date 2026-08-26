Pajares estrenará esta temporada miradores, pista de esquí de fondo y nuevos accesos a la telecabina

El Principado ha aprovechado los meses de verano para avanzar en la segunda fase del proyecto de desestacionalización de la estación de esquí y montaña de Valgrande-Pajares, en Lena, unas obras que afrontan ya sus últimos pasos. Así lo comprobaron este miércoles la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez; la directora general del Deportes, Manuela Ena, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, durante una visita a los trabajos que se están ejecutando en el complejo.

Por la izquierda, Manuela Ena, Carlos Paniceres, Vanesa Gutiérrez, y uno de los responsables de la obra, en uno de los nuevos miradores de Valgrande-Pajares / D. O.

Desestacionalización

La actuación forma parte de una estrategia iniciada en la pasada legislatura para transformar Valgrande-Pajares en una estación de montaña capaz de atraer visitantes durante todo el año y no únicamente durante la temporada de nieve. El proyecto se financia con fondos europeos y contempla distintas intervenciones destinadas a diversificar la oferta turística y deportiva del equipamiento.

Durante la visita, Gutiérrez destacó el avance de unas obras que ya son visibles sobre el terreno. “El avance de las obras ya es muy evidente”, señaló la consejera, quien recordó que la primera fase del proyecto permitió la instalación del telecabina, lo que supuso una inversión de 10 millones de euros, y que ahora se está desarrollando una segunda etapa que incluye “dos miradores, una pista de esquí de fondo que está muy avanzada, la renaturalización de toda la zona, actuaciones de accesibilidad a la telecabina y a los propios miradores y también un bike park”.

Obras en la zona alta de Valgrande-Pajares / D. O.

La Consejera apuntó que aún queda pendiente la última parte de esta fase, la más importante, con 9 millones de euros de inversión. “En este momento está en licitación la redacción del proyecto y obra tanto del telebike como de la iluminación nocturna. El plazo de presentación de ofertas dura prácticamente los próximos quince días y esperamos tener adjudicada esa obra próximamente”, avanzó.

Uno de los elementos más destacados del recorrido fue la futura pista de esquí de fondo, cuyo trazado tuvo que ser modificado tras la aparición de restos con valor patrimonial. Lejos de verlo como un contratiempo, la consejera defendió que el hallazgo permitirá enriquecer la oferta de la estación.

“Se han ido solventando incidencias como cuando aparecieron el año pasado esos restos con valor patrimonial que obligaron a una readaptación y a un pequeño rediseño de la pista de esquí de fondo, pero todo eso ya está salvado”, afirmó. Además, añadió que esos vestigios históricos constituyen “una oportunidad para poner en valor la historia de esta estación y de esta zona de Asturias”.

Según explicó, los visitantes podrán conocer mejor esos elementos gracias a los nuevos itinerarios previstos. “La gente va a poder disfrutarlos. No solamente los verá cuando venga a esquiar en invierno, sino que ahora vamos a poder contarlos, explicarlos y ponerlos en valor a través de los miradores y de los recorridos que se están creando”, destacó.

Disfrutar todo el año

La consejera insistió en que el objetivo principal de las actuaciones es ampliar los usos de la estación más allá de la nieve. “Lo importante es que esta estación pueda ser disfrutada a lo largo de todas las épocas del año y por todas las personas, independientemente de su edad y de su situación”, afirmó.

En ese sentido, destacó las mejoras de accesibilidad al principal remonte de la estación. “Ahora el acceso es accesible tanto a la telecabina como a los recorridos que tenemos en esta zona de los miradores. Queremos que muchas personas que quizá antes no podían disfrutar plenamente de este entorno puedan hacerlo ahora”, explicó.

Nueva dirección

Durante su visita, Gutiérrez también se refirió a la gestión de la estación y al proceso para cubrir el cargo de director después de la dimisión de Javier Martínez tras sus desencuentros con el Principado. La Consejera confirmó que el procedimiento será público y aseguró que el Principado trabaja para reforzar la estructura técnica de Valgrande-Pajares.

“Confiamos en contar con un director cuando empiece la temporada. El proceso de cobertura de la plaza será, por supuesto, un proceso público”, señaló. Mientras tanto, recordó que la estación ya dispone de una dirección técnica que supervisa los trabajos de mantenimiento y la puesta a punto de las instalaciones.

“Hay una dirección técnica que se encarga de toda la parte mecánica y de los mantenimientos que se están desarrollando en este momento”, indicó. Entre las actuaciones previstas figura la denominada gran inspección del telesilla de Brañillín y diversas mejoras en otros remontes.

“Vamos a acometer la gran inspección del telesilla de Brañillín y queremos actuar también en otros tres remontes antes del comienzo de la temporada. Todo ello permitirá poner al día los medios mecánicos de la estación y ofrecer más servicios a los usuarios”, aseguró.

Vanesa Gutiérrez y Carlos Paniceres en la zona alta de Valgrande-Pajares / D. O.

20 millones de inversión en siete años

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, realizó una valoración "muy positiva" del proceso desarrollado durante los últimos años y puso el acento en la inversión.

“La verdad es que cuando uno lo piensa con perspectiva y recuerda cómo empezamos hace siete años a hablar del futuro de esta estación, resulta impresionante ver dónde estamos hoy”, afirmó.

Paniceres recordó que en aquel momento existían dudas sobre la viabilidad de la instalación. “Era un momento muy crítico. Había incertidumbres sobre si la estación iba a tener futuro y comenzamos a trabajar con un estudio económico para analizar el impacto que tenía no solo en Lena, sino en toda la comarca y en Asturias”, señaló.

Aquellos trabajos, explicó, sirvieron para demostrar la importancia económica del complejo y para justificar una estrategia de inversión a largo plazo. “Entendíamos que era un elemento de dinamización económica para toda la zona y aquello dio paso a plantear un futuro y unas inversiones que entonces parecían muy difíciles de imaginar”, indicó.

De hecho, Paniceres destacó que el volumen de recursos destinados a Pajares habría resultado impensable hace apenas unos años. “Si hace siete años nos dicen que se iban a invertir veinte millones de euros en Pajares, yo creo que nadie lo habría creído”, aseguró.

A su juicio, esa cifra evidencia una apuesta política decidida por la estación. “Hay que poner en valor esa decisión. No es solo una inversión en nieve, sino una inversión en montaña. Los fondos estaban pensados precisamente para desestacionalizar la estación y convertirla en un equipamiento con actividad durante todo el año”, afirmó.

El presidente de la Cámara reconoció que los trabajos han sufrido retrasos derivados tanto de las condiciones meteorológicas como de los hallazgos patrimoniales realizados durante las obras, pero defendió que el balance general es claramente positivo.

“Siempre hay críticas y la gente se queja de la velocidad de las cosas, pero hay que poner la cuestión en perspectiva. Las obras están en marcha, los fondos están encima de la mesa y las inversiones son una realidad”, subrayó.

Paniceres valoró especialmente la construcción de la pista de esquí de fondo y el conjunto de actuaciones complementarias que se están ejecutando. “Ver la pista prácticamente terminada, las actuaciones de accesibilidad y todas las obras previstas demuestra que se está avanzando hacia el modelo de estación que buscábamos”, afirmó.

Además, insistió en la necesidad de adaptar el modelo turístico de la montaña a los efectos del cambio climático. “El problema de la nieve no es exclusivo de Pajares. Lo tienen muchas estaciones. Por eso era necesario pensar en darle un recorrido mayor a la instalación más allá de los pocos meses en los que puede haber nieve en Asturias”, señaló.

Finalmente, Paniceres anunció nuevas iniciativas de colaboración entre Asturias y León para estudiar el modelo de gestión y la promoción conjunta de las estaciones de la Cordillera Cantábrica.

“Vamos a propiciar un encuentro con la Cámara de León y con la Diputación para seguir trabajando en esa colaboración. Tenemos que poner las estaciones del Cantábrico en el mapa y competir con otros destinos. La mejor manera de hacerlo es buscar sinergias y trabajar juntos”, afirmó.

El presidente de la Cámara concluyó mostrando su satisfacción por la evolución del proyecto. “Siete años después, nadie hubiera pensado que se iba a apostar de esta manera por Pajares. La mejor forma de apostar por las cosas es con inversión y presupuesto, y eso es exactamente lo que se ha hecho aquí”, concluyó.