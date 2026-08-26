La polémica con la vuelta de los "búho" al valle del Nalón: el PP critica la falta de control por parte del Principado y respalda posibles sanciones a la empresa

El diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda exigió este miércoles en Langreo, junto a la estación de autobuses de La Felguera, que el Gobierno regional "verifique que los autobuses 'búho' de la Cuenca del Nalón circulan con las medidas de seguridad comprometidas", después de que el servicio se reanudara el pasado 21 de agosto sin las mamparas de protección. El PP denuncia que "por un problema de 4.000 euros (el coste de las mamparas)" los viajeros estuvieron "cuatro meses sin servicio" y respalda las posibles sanciones a la empresa porque "las mamparas estaban, pero no se usaron".

El Principado aseguró el pasado fin de semana, tras lo ocurrido, que se trata de un hecho «injustificable e irresponsable» y confirmó que la empresa, el Grupo San Juan, «dejó aparcados» los autobuses con mamparas. «Ante la gravedad de lo ocurrido, en función de la evolución del expediente» abierto, podría desembocar en «la resolución del contrato», afirmó.

Unas explicaciones insuficientes a juicio del PP, que aseguró que, con el PSOE al frente del Gobierno regional, "no hay nadie al volante". "El servicio estuvo suspendido cuatro meses tras el apuñalamiento de un conductor en su puesto de trabajo y para su reanudación se comprometieron vehículos equipados con mampara de seguridad que, sin embargo, no llegaron a prestar servicio por una decisión de última hora de la concesionaria. La situación fue denunciada por Comisiones Obreras y se repitió la noche siguiente, tanto en el servicio ordinario como en los refuerzos habilitados con motivo del Descenso".

"Conviene recordar", prosiguió De Rueda, "que las mamparas existían, había vehículos equipados y sencillamente, no salieron". "Pero lo que de verdad debería preocuparnos", añadió, "es lo que ocurrió después: nadie de la Administración se dio cuenta, ya que el Principado se enteró el sábado por la mañana, cuando lo denunció el sindicato, y a la noche siguiente volvió a pasar lo mismo, con la denuncia ya pública y veinticuatro horas por delante".

Coste

El parlamentario popular argumentó que los propios trabajadores cifraron en unos 4.000 euros el coste de las medidas reclamadas. "Cuatro mil euros, cuatro meses sin servicio público en la cuenca del Nalón y el viernes, con el material ya comprado, los autobuses salieron igual que salían en marzo; esto no es un problema de dinero ni de plazos técnicos, es un problema de que donde realmente no hay nadie al volante es en el titular del servicio: el Gobierno socialista de Asturias".

De Rueda valoró el anuncio del Gobierno regional de abrir procedimientos sancionadores, e incluso resolver los contratos de las concesionarias, si bien advirtió de que ello no exime a la Administración de su propia responsabilidad. «Si la concesionaria ha incumplido, que se le exija, faltaría más. Porque no vamos a defender a nadie que ponga a un trabajador tras un volante sin la protección comprometida, pero el Principado no es un espectador ajeno a este conflicto, es el titular del servicio, quien lo ordena, quien lo paga y quien autorizó la reanudación».

"Hablamos de dos autobuses; bastaba con que una persona se acercara a las once de la noche. ¿Por qué fue necesaria una denuncia sindical para que la Administración conociera lo que ocurría en su propio servicio, y qué plan de continuidad existe si finalmente se resuelven los contratos? Porque una sanción no lleva a nadie a casa de madrugada", aseguró.

El diputado popular se refirió también a la recogida de firmas promovida por una vecina de Langreo, registrada esta semana, que reclama la mejora del transporte del valle —línea urbana y conexiones con Oviedo y Gijón— y el cumplimiento de las medidas de seguridad de los trabajadores, una petición a la que se ha sumado la Unión de Consumidores de Asturias. "Cuando los vecinos de una comarca tienen que ir comercio por comercio para que el autobús funcione y para que un conductor vaya protegido, el servicio público ha fallado dos veces: como servicio y como público", indicó.

Interpelación

De Rueda expuso que "tanto el Partido Popular de Asturias como en los municipios del valle del Nalón hemos salido una y otra vez a denunciar esta situación; lo hemos llevado a la Junta General y aquí anuncio que volveremos a Interpelar al consejero (de Movilidad) en cuanto se inicie el periodo de sesiones, ya que, por desgracia una vez más, el que tiene la capacidad real de solucionar el conflicto y deja tirados a los vecinos del valle es el gobierno socialista de Adrián Barbón".

El parlamentario adelantó que el PP pedirá la comparecencia del consejero Alejandro Calvo en la Junta General con el expediente completo. "Cinco meses de expediente y el que ha dado explicaciones es un viceconsejero". También solicitará una "garantía escrita de continuidad del servicio. Pase lo que pase con la concesionaria, el búho no se debe suspender ni un fin de semana más". El diputado del PP afirmó que "los vecinos del Nalón ya han hecho su parte, han firmado, y los trabajadores han hecho la suya: han denunciado. Ahora le toca al Gobierno de Asturias hacer lo único que falta: vigilar y cumplir".