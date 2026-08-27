El certamen del Quesu Casín, un espacio para reivindicar a los emprendedores del mundo rural: "Es necesaria una fiscalidad especial para los pueblos"

Un alegato a favor de los emprendedores en los pueblos, sobre todo en actividades muy vinculadas al medio, como la ganadería o la producción alimentaria. Así fue la presentación del XXXVI Certamen del Quesu Casín DOP (Denominación de Origen Protegida), que tuvo lugar este jueves en Campo de Caso. Tanto el alcalde, Miguel Fernández, como la presidenta de la DOP y elaboradora de casín, Natalia Lobeto, se mostraron partidarios de impulsar una fiscalidad propia para las zonas rurales, que resulte ventajosa para los emprendedores de los pueblos. Tanto para los que buscan iniciar un negocio, como para los que quieren mantenerlo. "Es hora de tomar medidas efectivas", recalcó el regidor.

En el acto, además del Alcalde y la presidenta de la Denominación de Origen, estuvieron la concejala de Desarrollo Local, Industria, Turismo, Empleo, Cultura y Deporte, Charo García, y la directora de Caja Rural en Caso, Patricia Bernardo. La presentación sirvió para presentar el programa del Certamen, que se celebra desde las 10.30 horas de este sábado 29 de agosto, poniendo a la venta más de un millar de piezas de las dos queserías profesionales de la DOP: Redes y Ca Llechi.

Producción

La situación en la que se encuentra el queso casín, con dos únicos elaboradores, "ambos ya con unos años", reconoció Natalia Lobeto, es compleja, aunque "si echamos la vista atrás, está mucho mejor que hace 30 años". La producción crece un poco cada año, se sitúa ahora en los 10.000 kilos y los 40.000 quesos anuales. Es el casín un queso que ya tiene su mercado hecho en Asturias, pero al que le falta darse a conocer más a nivel nacional e internacional, reconoce Lobeto, que en todo caso subraya los "grandes esfuerzos" que se están llevando a cabo para lograrlo. "El que prueba este queso, repite", asegura la quesera y presidenta de la DOP.

Ambiente en la pasada edición del certamen. / L. M. D.

Lobeto quiso lanzar un mensaje "positivo" para todas aquellas personas que quieran impulsar su negocio en el medio rural, en un lugar como Caso, como el parque natural de Redes. "Montar una quesería y rentabilizarla no es fácil, pero da muchas alegrías". Recalca que son profesiones como esta, y como la ganadería, la que "mantienen los pueblos y su forma de vida, también su paisaje, su entorno". Para favorecer estas actividades aboga -fue apoyada por el Alcalde- por una nueva fiscalidad para el medio rural, "es necesaria una nueva sensibilidad por parte de las Administraciones", de la regional y la nacional". Puso como ejemplo de estas dificultades el constante cierre de ganaderías de leche. Para hacer el queso, tiene que comprarla en Piloña, ya que en Redes ya no quedan productores. "Y en Piloña también están empezando a cerrar", advirtió la quesera.

"La del queso casín es nuestra gran fiesta", subrayó Miguel Fernández, que alabó la labor de la DOP. Recalcó que para dar relevo generacional hay que favorecer "que se pueda emprender en el medio rural, pese a todas las cosas que tiene en su contra, como las comunicaciones", las físicas y las digitales. "El transporte público a Oviedo tarda hoy lo mismo que en 1990", dijo el regidor, que instó a "todas las administraciones" a "echar un cable" a los pequeños empresarios rurales, "hay que apostar por ellos, son nuestra identidad".

Natalia Lobeto, Miguel Fernández, Charo García y Patricia Bernardo, en el Ayuntamiento de Caso. / L. M. D.

Programa

El XXXVI Certamen del Quesu Casín se celebra este sábado 29, en el recinto ferial de Campo de Caso. De 10.00 a 10.30 se recibirán los platos y postres que participarán en el concurso de cocina para profesionales y aficionados. A las 10.30 se abrirán los puestos del certamen. Los protagonistas, los de las queserías Redes y Ca Llechi, los dos elaboradores de queso. Junto a ellos, casi otra treintena de expositores y vendedores, con productos del campo asturiano.

A mediodía habrá además una sesión de cata y maridaje de queso casín con sidra Denominación de Origen Protegida, con aforo limitado a una treintena de personas. A esa hora comenzarán también los juegos tradicionales. Ya desde las 13.00 horas se leerá el pregón, este año con la periodista y escritora Aitana Castaño. Se entregará también el galardón "Casín d'Oru" 2026, a título póstumo, a María Digna Ovana Lobeto, que durante muchos años llevó Casa Maruja. Ovana falleció la pasada primavera, a los 88 años. Además, se entregarán los premios de los distintos concursos.

Ya a las 13.30 horas se desarrollará una degustación popular de queso casín con sidra de hielo, y a las 15.00 horas se clausurará el certamen, que contará con la animación musical de La Bandina "Latira!". En el Centro de Interpretación del parque natural, además, se podrá ver durante la jornada una exposición de la Asociación cultural EnRedes.