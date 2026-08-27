Les Mueles enseña los dientes: descubren un tramo de la muralla defensiva del castro de Aller (a la espera de datar la antigüedad del yacimiento mediante la prueba del carbono 14)

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el castro de Les Mueles, en Llanos (Aller) ya han comenzado a dar resultado tras el descubrimiento de "un lienzo exterior de la muralla, de cuatro metros y medio de longitud" situado "en buena parte, dentro del sondeo de limpieza de estratos que desarrolla el equipo de arqueólogos", señalaron los responsables de la excavación, dirigida por el arqueólogo Alfonso Fanjul Pedraza, responsable del proyecto que financia el Ayuntamiento: "El tramo de muralla será cubierto con geotextil y tierra para su conservación". La intención del Consistorio ha sido poner en marcha una investigación para sacar a la luz los castros dispersos por distintas zonas del concejo.

El primer yacimiento sobre el que se está interviniendo (y para el que se plantea su datación mediante una limpieza estratigráfica) es el conocido como castro de Les Mueles, un recinto en ladera, a unos 750 metros de altitud, orientado al sur y situado sobre el pueblo de Llanos. El yacimiento está sobre unas peñas de roca caliza y alrededor de toda la corona se encuentran numerosos derrumbes, algo que según los expertos indica la concentración en la cima de la colina de las estructuras defensivas. En las tareas previas se localizaron varios fosos que separan el castro de la colina sobre la que se ubica. El foso principal tiene casi quince metros de profundidad respecto a la corona y hasta siete metros de ancho en su base. Por esa zona discurre en la actualidad una pista forestal.

Acceso

"La elección de un talud ya abierto en los años 90", señalaron los arqueólogos, "para realizar el estudio de los distintos niveles de la fortificación, ha supuesto el hallazgo de un interesante tramo de muralla original, que estaba cubierto por restos de derrumbe. La limpieza de vegetación de su entorno ha permitido comprobar su extensión, como posible espacio de acceso al yacimiento, al estar en una posición descendente, desde la cima del castro".

Los primeros trabajos finalizarán en este mes de agosto y se hará una visita guiada en octubre para vecinos e interesados. Estas tareas buscan datar los castros del concejo, así como la señalización pública de los resultados de las investigaciones: "El tramo de muralla será cubierto con geotextil y tierra para su conservación". Los expertos expusieron que la fortificación de Les Mueles, a 750 metros de altitud, sobre el pueblo de Llanos, disponía de hasta cuatro fosos excavados en la roca, que cortaban el acceso a la colina, y una cima amurallada a modo de un extenso torreón.

Los investigadores desconocen la cronología del yacimiento "a la espera de los datos procedentes del carbono 14, obtenido de los restos óseos de varios animales consumidos por los antiguos habitantes de la fortaleza. La muestra obtenida de polen permitirá conocer como era el paisaje del valle de Aller, en el momento en el que estuvo poblado el castro".

Paneles informativos

El castro de Les Mueles fue reconocido y catalogado por el José Manuel González y Fernández-Valles en 1971, y descrito posteriormente de forma breve por José Luis Maya en 1988, hasta su publicación definitiva por Luis Menéndez Bueyes y Alfonso Fanjul en 2004. "De entre sus hallazgos solo sabemos de la existencia de molinos circulares castreños, que pueden corresponderse a finales de la Edad del Hierro o época romana. El resultado de las investigaciones se plasmará en un panel didáctico en la localidad de Llanos, junto a la señalización, mediante tres postes indicativos, para la visita al castro, todo ello financiado por el Ayuntamiento de Aller. El plan de investigación propone la datación de un poblado fortificado al año, dentro de un proyecto entre 2026-2029", apuntaron los investigadores.