El Museo de la Minería crece en red: el centro cultural de El Entrego firma un convenio de colaboración con Laboral Centro de Arte
El acuerdo incluye impulsar "actividades culturales y educativas, proyectos de investigación y expositivos, programas públicos y la participación en convocatorias y redes"
La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presidió este jueves a la firma de un protocolo de colaboración entre el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI) y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, "con un nuevo marco de trabajo conjunto que permitirá desarrollar proyectos y compartir conocimientos y experiencias entre ambos equipamientos". El documento incluye "actividades culturales y educativas, proyectos de investigación y expositivos, programas públicos y la participación en convocatorias y redes".
La Consejera estuvo acompañada, en el acto celebrado en El Entrego, por las directoras del MUMI, Cristina Cantero, y de Laboral, Semíramis González. "El instrumento de colaboración establece las bases para trabajar de manera conjunta en ámbitos como la ciencia, la industria, la minería, la tecnología, la creación contemporánea y la mediación cultural", señalaron los responsables regionales.
A partir de este marco, prosiguieron las mismas fuentes, ambos equipamientos "sumarán su experiencia y conocimiento para desarrollar iniciativas de interés común. La colaboración incluye el intercambio de buenas prácticas y la organización conjunta de actividades culturales, educativas y de investigación, abriendo así nuevas posibilidades de trabajo entre los dos centros".
También señalaron que "dentro de la trayectoria del Labral, como centro de reflexión y creación, la minería ya fue objeto de algunas producciones como 'La mina y su sonido' o 'Aprendimos de las cuencas'. También trató esta temática la artista María Alcaide durante su residencia en este espacio".
Duración
El acuerdo prevé también el desarrollo de proyectos expositivos, programas públicos e iniciativas de mediación cultural, así como la posibilidad de colaborar en convocatorias, programas y redes de ámbito autonómico, nacional e internacional. "El protocolo tendrá una vigencia inicial de tres años y podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes. La firma consolida así la colaboración entre dos equipamientos culturales de referencia en Asturias y abre una etapa de trabajo compartido para sumar conocimiento, experiencia y capacidades".
Suscríbete para seguir leyendo