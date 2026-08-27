Las obras de la carretera de la Collá d'Arniciu, con 18,5 millones de inversión, se ejecutan en cinco puntos distintos de forma simultánea

El acondicionamiento de los 12,4 kilómetros de la carretera de la Collá d'Arniciu (AS-254) entre Bueres (Caso) y La Marea (Piloña) avanza con el desarrollo de las labores de movimiento de tierras en los cinco tajos distintos abiertos en la obra. Tal y como explican desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, esta obra, que cuenta con un presupuesto de 18,5 millones de euros, mueve mensualmente "una media de 20.000 metros cúbicos" de tierra, el equivalente a excavar una decena de piscinas olímpicas.

La carretera de La Collá d'Arniciu, en el tramo que se encuentra ahora en obras, presenta un avanzado estado de degradación. La actuación que supone una mejora importante del eje que conecta la autovía del Cantábrico con Villaviciosa, Cabranes, Piloña y Caso. El pasado mes de febrero se pusieron en marcha las obras en el tramo central de la vía, con un plazo de ejecución de dos años y medio. La carretera de la Collá d´Arniciu, en el parque natural de Redes, es de montaña, con un relieve muy accidentado en pleno parque natural de Redes. La plataforma será ampliada hasta los seis metros de ancho, con sobreanchos en zonas sinuosas para aumentar la seguridad. También se mejorarán los radios de curvas y las intersecciones con la carretera CS-1, así como los accesos a las localidades de Les Cueves, El Moru y La Redondina.

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Esta es la segunda fase de las obras, tras ejecutarse el tramo entre Campo de Caso y Bueres entre 2028 y 2021.