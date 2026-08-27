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Piñeres, en Aller, toreará a San Antonio este fin de semana durante sus fiestas

El pueblo estará de celebración desde el viernes 28 de agosto hasta el domingo 30, día grande con la particular procesión

La procesión del Toreu del Santu del año pasado.

La procesión del Toreu del Santu del año pasado. / Cedida a LNE

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Lucía Hernández

Piñeres (Aller)

Existen muchas fiestas tradicionales peculiares por toda España. Una de ellas es la de San Antonio, celebrada en Piñeres (concejo de Aller). Durante el fin de semana del viernes 28 de agosto al domingo 30, sus vecinos torearán al santo, en sentido literal.

La celebración comenzará el viernes 28 a las 21.00 horas con un chupinazo de inicio de fiestas, y después recibirán directamente al "Dúo ViBe" y al "DJ Lins" a las 23.00 horas. El sábado 29 comenzarán el día con una sesión vermú a las 13.00 horas, amenizado por "Spoiler trío", un pulpero con pinchos variados y la entrega del bollo.

Por la tarde, los más pequeños tendrán juegos tradicionales a las 17.00 horas, mientras tiene lugar el XI Concurso de tortillas. A las 18.00 horas se hará un maratón de juegos de mesa: tute y parchís. Para acabar la jornada, a las 22.00 horas repetirá actuación el "DJ Lins".

Los vecinos tendrán su día más especial el domingo, empezado a las 11.30 horas con un pasacalles de la banda de gaitas "El Gumial". Todos los feligreses podrán acudir a misa al mediodía, y a continuación, la procesión con el "toreu" del santo, en el que un vecino, con una bandera, encabeza el paso religioso. A continuación, a las 12.30 horas, habrá sesión vermú con "Folklore Allerán". A las 13.30 horas se realizará una "puya del ramu" y a las 14.30 horas se entregará el VI Galardón del "Toreu del Santu a la Tradición".

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Para finalizar las fiestas de San Antonio, los vecinos del pueblo tendrán una paellada a las 15.30 horas y una romería a partir de las 17.30 horas con "EGB Music. La fiesta del recuerdo" y la orquesta "Nueva Onda".

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