El sector de la nieve, "incrédulo" ante los anuncios del Principado sobre las mejoras en Pajares: "Llevan años de retrasos"

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, pidió este jueves celeridad para acometer las obras de mejora pendientes que Pajares, que acumulan "años" retraso. También denunciaron la falta de mantenimiento y la demora para explorar la gestión conjunta con las estaciones leonesas. El colectivo respondía así a la visita de un día antes al complejo lenense de Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, para calibrar el avance en las obras de la segunda fase del proyecto para desestacionalizar el turismo en la estación de esquí y montaña. Pajares prevé estrenar esta temporada miradores, pista de esquí de fondo y nuevos accesos a la telecabina.

"Desde la Asociación Nieve y Montaña de Asturias", aseguraron los responsables del colectivo, "queremos mostrar nuestra sorpresa por la visita que en el día de ayer ha cursado la Consejera a la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares. Ante un paseo con evidente tinte político y propagandístico, exigimos a la Consejera que atienda el día a día y los verdaderos problemas que acucian al complejo".

A juicio de la entidad, las estaciones asturianas "llevan demasiados años de abandono y lo que pedimos es una apuesta real y creíble por ellas", ya que son, expusieron, "verdaderos motores económicos de los valles de Aller y Lena. Una apuesta que se aleje de las promesas y se traduzca en inversiones, pero también en gestión y promoción". Señalaron también que "el día 5 de marzo el presidente Adrián Barbón anunció el compromiso de avanzar hacia la gestión conjunta con las estaciones de León. En la visita de ayer se comunica a los ciudadanos que están agendado una primera reunión con la Cámara de Comercio de León donde poder abordar ese asunto. Seis meses han pasado, seis meses de inacción a tres meses del inicio de la temporada, que merecen el calificativo de desprecio hacia los habitantes de los valles de Aller y Lena".

La asociación argumentó, por otro lado, que "la Consejera ha alardeado en las últimas semanas de haber licitado el proyecto y obras del Telebike por un importe de 9.000.000 euros. No cabe duda de que hablamos de un proyecto importante y necesario que tendría que haberse inaugurado en el año 2025. Pero lo cierto es que se trata de un contrato plurianual y que de esa importante cuantía solo hay consignados y garantizados 200.000 euros. Hablamos, por tanto, de otra promesa que solo se puede materializar si se consigna presupuestariamente en el año 2027".

Integración ambiental

"También la Consejera ha alardeado", prosiguieron las mismas fuentes, "de planificar unas obras con criterios de integración ambiental. Pero la realidad vuelve a ser muy diferente a los ojos de los usuarios. En Cuitu Negru se han realizado importantes movimientos de tierras sin el más mínimo cuidado hacia la montaña. Y después de cuatro años no se han restaurado los caminos abiertos para colocar las pilonas de la telecabina. Exigimos que de manera inmediata se realicen importantes trabajos de revegetación que minimicen el impacto que están causando las obras actuales y regeneren el impacto que también causaron las obras de la telecabina, no solo en su plataforma de salida sino en todo su recorrido".

Para los representantes de la entidad, "el paseo que ayer realizó la consejera por los montes de Valgrande es una absoluta falta de respeto a los usuarios de la estación por muchos motivos. Presume de haber iniciado los trabajos de la fase 2, cuando lo hace con tres años de retraso y con dos últimos ejercicios con cero euros de ejecución presupuestaria en inversiones".

La asociación señaló que Gutiérrez "también presume de proyectar unas obras con criterios de integración ambiental. Pero basta una visita a las mismas para observar que no se está cumpliendo y que la pista de fondo más parece una pista de karts en medio de la montaña. Exigimos que con carácter inmediato se acometan las obras de revegetación con el mayor alcance posible para revertir el impacto en la montaña y que igualmente se restauren los caminos abiertos para colocar las pilonas de la telecabina".

Alerta la entidad, además, de que "se han licitado con mucho retraso las obras del bike park que en primera instancia quedaron desiertas y que aún no han sido adjudicadas formalmente cuando las lluvias otoñales están tan próximas" y que "publicitan las obras del telebike e iluminación cuya licitación ha sido publicada con un contrato plurianual. Pero lo cierto es que en estos momentos no hay consignación presupuestaria para poder hacer realidad este importante proyecto. De momento es una promesa vacía por lo que exigimos se tramite la partida presupuestaria que lo pueda hacer posible.

Nieve artificial

Sobre la balsa de la nieve artificial, exponen que "pierde miles de litros diarios". Está denunciado desde el año pasado y desde la Dirección General de Deportes no han planificado ni licitado las obras para la reparación integral de la misma". Señala la asociación también que "el sistema de la nieve artificial está obsoleto y funciona a un 25% de capacidad. Desde hace al menos dos años son conocidas las averías y estado de este y, sin embargo, a tres meses del inicio de la temporada no consta la planificación de su reparación y renovación ni hay noticias de la auditoría que encargaron para ganar tiempo.

La "gran revisión" de remontes anunciada para garantizar la seguridad "está parada" y "no hay garantía de que se culmine para el inicio de la temporada", apunta la asociación, y "el estado de los accesos a la urbanización es calamitoso y más dignos de un asentamiento en conflicto bélico que de una estación de esquí que dicen querer promocionar". Sobre la urbanización de El Brañillín, se remarcó que la "asociación de vecinos viene denunciando desde hace tiempo el estado del saneamiento con vertido de aguas fecales al río, así como la falta de iluminación y la inseguridad de la instalación".

Aludieron también a que en la estación hay cuatro edificios públicos: el edificio de servicios, la cafetería del telesilla, el albergue Toribión y al albergue universitario. "Eso nos da el privilegio, frente a otras estaciones, de tener alojamiento y servicios a pie de pistas. Sin embargo, el estado de los edificios públicos es ruinoso. Sorprende que la consejera diga apostar por las estaciones de esquí y montaña y se olvide de estas instalaciones tan necesarias para dar un servicio adecuado al usuario. "Por lo tanto", remarca la asociación, "volvemos a pedir que se redacten con carácter inmediato los proyectos de adecuación de los edificios públicos".

Las instalaciones deportivas de la zona, "completamente abandonadas y para las cuales tampoco hay planificación de reparación", es otro de los puntos tratado: "No es comprensible cuando se habla de la importancia de desestacionalizar y darle uso al complejo durante todo el año". Y se insiste en que el "presidente Barbón prometió" en marzo "avanzar en la gestión conjunta de las estaciones de esquí. Seis meses después nos dicen estar programando la primera reunión, reconociendo la falta de acción. Tres años de inacción acumulada en las estaciones de esquí y el hecho de que no se atrevan a abordar el día a día y la relación de necesidades detalladas, nos hacen ser incrédulos frente a la apuesta real que el Gobierno del Principado dice mantener por dichos complejos. Valgrande-Pajares tiene un problema de gestión serio que se manifiesta en todo lo expuesto y en todas las incidencias que se repiten cada temporada. Pero, después de años de denuncias, sigue sin ser abordado".