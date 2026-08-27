Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
Entre los arrestados hay un menor de edad y en la pelea resultaron heridos dos clientes del establecimiento hostelero
M. G. S.
Utilizaron navajas, cachabas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes y causándole numerosas contusiones. Ocurrió el pasado 16 de agosto en un bar de La Felguera y la Policía Nacional ya ha tenido a ocho miembros de una misma familia como autores de la brutal agresión. Entre los arrestados hay un menor de edad. La víctima es un hombre con vínculos familiares con sus agresores y en la pelea también resultó herido otro cliente al intentar auxiliarle.
Según las primeras investigaciones, ocho personas entraron en el local y, presuntamente, comenzaron a agredir a un hombre que se encontraba en su interior. Durante el ataque habrían utilizado navajas, cachabas, palos, botellas y otros objetos. Un cliente que trató de auxiliar a la víctima también resultó herido, sufriendo una lesión por arma blanca en una pierna. Ambos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica. La víctima principal presentaba numerosas contusiones y la pérdida de varias piezas dentales como consecuencia de la agresión.
Las investigaciones desarrolladas por los agentes permitieron determinar que los presuntos implicados mantenían vínculos familiares con la víctima. Según las manifestaciones recogidas durante la investigación, los hechos podrían tener su origen en conflictos surgidos en el ámbito familiar.
Tras identificar a los presuntos participantes y realizar las correspondientes gestiones de investigación, la Policía Nacional estableció un dispositivo para su localización y detención. La operación culminó con la detención de siete personas mayores de edad y la de un menor por su presunta participación en los hechos.
Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y, en el caso del menor, de la Fiscalía de Menores.
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