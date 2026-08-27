Los vecinos piden al Principado que prohíba un parque de baterías en el Campu la Carrera (Langreo) "a tan solo 48 metros de la vivienda más cercana"

La plataforma Stop Baterías Langreo y vecinos afectados por el proyecto han aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Langreo de informar negativamente a la consejería de Ciencia, Industria y Empleo sobre la posible instalación de un parque de baterías en las inmediaciones de la localidad del Campu la Carrera, en unas instalaciones que en su día albergaron un almacén de jamones.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, informó en el Pleno municipal del pasado mes de julio, a todos los grupos políticos, sobre el veto del Consistorio a esta instalación. El principal motivo es que se pretende instalar en un suelo que no es industrial, por lo que su pretensión sería "incompatible con el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana", el PGOU.

Los portavoces de Stop Baterías Langreo señalaron que la empresa Umbrella Solar Technology Proyecto 51, S.L. había solicitado el inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada para instalar una planta de almacenamiento de energía mediante cuatro contenedores de baterías y una potencia de 5 MW en el entorno del Campu la Carrera, "proyectada insólitamente a tan solo 48 metros de la vivienda más cercana".

"La Plataforma y los vecinos afectados", señalaron las mismas fuentes, "hemos recibido con satisfacción el informe emitido por el Ayuntamiento de Langreo con fecha del 1 de julio de 2026. Dicho dictamen municipal concluye de manera tajante que el proyecto resulta incompatible con el Plan General de Ordenación de Langreo, al estar catalogada la parcela afectada como suelo no urbanizable dentro de la categoría de núcleo rural, clasificándose este tipo de instalaciones industriales como un uso prohibido".

Los vecinos argumentaron que, a esta prohibición urbanística, se suma la normativa ambiental sectorial. El avance de las Directrices Sectoriales establece que los suelos de núcleo rural serán declarados "zona de exclusión" para plantas de almacenamiento electroquímico, "sin posibilidad de excepciones dentro de su perímetro, lo que convierte la ubicación planteada en el entorno del Campu la Carrera en un proyecto absolutamente inviable. Al concurrir esta doble prohibición absoluta (urbanística y ambiental), la posibilidad de autorizar el proyecto en dicha parcela queda descartada. Por ello, se exige a la Dirección General de Medio Ambiente que haga uso de las facultades contempladas en la Ley de Evaluación Ambiental e inadmita a trámite la solicitud de la promotora para dar inicio a la evaluación ambiental de esta instalación".

Agradecimiento

La plataforma agradeció "especialmente" la "implicación" de los vecinos y anunció que mantendrá "una vigilancia activa, informando puntualmente de cualquier novedad mientras se reclama a las administraciones públicas que atiendan los informes municipales y la legalidad vigente para frenar definitivamente este proyecto".

Noticias relacionadas

Este parque de baterías se hubiera sumado a otro que se tramita en el concejo, con la propuesta de almacenamiento con una potencia de 3 megavatios en una parcela rústica ubicada en las cercanías de Les Teyeres de Lada. Este proyecto tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros. Otro gran proyecto de estas características en Langreo quedó en nada. La empresa Dalia Solar tramitó los permisos para instalar un parque de baterías en una parcela de Valnalón, en la zona más cercana al Pozo Candín. El montante de la operación ascendía a un total de 4.583.596 euros. El proyecto generó un gran rechazo entre los vecinos de la zona próxima a la parcela y finalmente la empresa renunció a su desarrollo.