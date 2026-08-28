Las fiestas del Carbayu, en peligro por un nuevo choque de la sociedad de festejos y el Ayuntamiento de Langreo: "Nos pide un plano topográfico que no requirió nunca y que no vamos a pagar"
La sociedad organizadora denuncia que, a diez días del festejo, el Consistorio reclama un documento que no solicita a otros festejos del concejo
Los socios han sido convocados a una asamblea para pronunciarse
Amenaza tormenta sobre las fiestas del Carbayu, en el aire a apenas diez días de su celebración. Y llueve sobre mojado. Si en junio fue la "crisis de la carpa" la que puso en peligro la organización de los festejos de la patrona de Langreo (programados para el 7 y 8 de septiembre), ahora un nuevo choque entre el Ayuntamiento y la asociación de festejos, a cuenta de la documentación aportada para autorizar la fiesta, vuelve a poner en riesgo su celebración. Los socios de la entidad han sido convocados a una asamblea este lunes en la Casa de Cultura de Sama, a las 12.00 horas, para pronunciarse.
Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos del Carbayu, señaló este viernes que "nosotros metimos toda la documentación por registro el 16 de julio. No tuvimos respuesta en todo este tiempo y al ir al Ayuntamiento a preguntar es ahora, a diez días de la fiesta, cuando nos dicen que hace falta un plano topográfico a escala. Algo que nunca se nos pidió aquí y que no se ha pedido a ninguna otra fiesta. Nos negamos rotundamente, con la fiesta a la vuelta de la esquina, a meternos en un gasto de entre 600 y 1.000 euros para esto".
"Es la postura de la junta directiva, pero lo vamos a plantear a los socios en asamblea para que sean ellos los que se pronuncien", expuso González, que denunció una "actitud de acoso y derribo contra El Carbayu por parte del arquitecto municipal".
Precedente
La anterior polémica entre el Ayuntamiento y la asociación del Carbayu estalló en junio, después de que el colectivo decidiera suspender las actividades del día del socio tras recibir, a pocas horas de su celebración, un requerimiento del Ayuntamiento para contar con una autorización de la Consejería de Cultura, que "nunca nos habían pedido en las dos décadas que llevábamos colocando carpas allí", expusieron entonces los afectados. El permiso era necesario, según lo trasladado por el Consistorio, al estar la carpa en la explanada de la ermita, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1992. La Consejería de Cultura expuso que la ermita "no cuenta con un entorno de protección oficialmente delimitado, por lo que no sería preciso el permiso de Patrimonio a priori".
En la última fiesta del Carbayu, el pasado año, Julio González arremetió en su discurso contra el Ayuntamiento de Langreo, con el alcalde allí. Roberto García no contestó en ese momento, pero sí lo hizo días después.
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