De "food trucks" a corderada y decenas de expositores: la Feria de Muestras de San Martín se celebrará del 11 al 13 de septiembre

La 34.ª edición de la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex) de San Martín del Rey Aurelio se celebrará el fin de semana del viernes 11 de septiembre al domingo 13, en el parque de El Florán. Este año contará con una programación llena de cultura, gastronomía y música, arrancando días previos con varias actividades.

El evento se inaugurará el miércoles 9 a las 13.00 horas en el Aula Cultural Onofre Rojo, con la actuación del coro San Andrés "Sergio Domingo" y una degustación de pote de nabos, cebollas rellenas y pimientos. De tarde, a las 18.00 horas, se realizará una exhibición de judo en la plaza del Ayuntamiento, y se inaugurará el Primer Torneo de Fútbol Base Alevín, de la Asociación Asturiana Esclerosis Múltiple, en el campo de fútbol Nuevo Nalón.

Actividades

La Feria abrirá sus puertas el viernes 11 por la mañana con un mercado de artesanía, una galería comercial con 40 estands y la actuación de la Bandina de Gaites "Valle del Nalón", que también repiten de tarde. También se contará con el servicio de tren turístico, conectando la feria con Blimea, Sotrondio y El Entrego. Por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una conferencia feminista a cargo de la Tertulia "Les Rosalíes", en el polideportivo Alejandro García González "Carrucha". A las 20.00 horas actuará la charanga "Élite" y, como novedad, este año se incorporarán food trucks que ofrecerán una gran variedad de hamburguesas.

El sábado 12 actuará el grupo folclórico "L'Esperteyu" (12.00 horas) y se realizará una marcha solidaria a favor de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), a las 12:30 horas. Por la tarde, habrá un espectáculo de la mano de diversos creadores de contenido, como Jartoka o Denis Díaz, a partir de las 18.00 horas. A las 20.00 horas habrá concierto del grupo "Malvís".

Para el último día de Femex, se realizará el 74.º Certamen Ganadero, una ruta en bicicleta recorriendo el patrimonio industrial, a las 10.00 horas, y una corderada, desde las 13.00 horas. Las actividades vespertinas son la Final del Campeonato de Bolos Femexa las 17.00 horas, en el polideportivo "Carrucha", y juegos infantiles. También se hará un concurso de canción asturiana a las 18.00 horas y concierto de "Black Stokers" a las 21.30 horas.

Charlas

La semana previa a la Feria se realizarán varias charlas en el salón de plenos del Ayuntamiento. Este es el caso de una sobre bienestar mental (día 3 a las 12.30 horas), cáncer (día 4 a las 12.30 horas), adicción digital (día 7 a las 12.30 horas), salud en países del tercer mundo (día 9 a las 11.00 horas) o esclerosisis múltiple (día 10 a las 12.30 horas).

La Feria pretende ser año tras año el "mejor escaparate para el comercio local", brindando a los establecimientos participantes la "oportunidad de sacar una mayor rentabilidad económica a sus negocios y reivindicarse como un comercio minorista de proximidad", destacó el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines.