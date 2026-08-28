Una hamburguesa exclusiva, prendas únicas y dj hasta cierre: el evento que Varyf prepara en Mieres este sábado

Un mes después de lanzar su colección de prendas exclusivas inspiradas en Mieres, el proyecto Varyf Market da un paso más en su apuesta por acercar la cultura y la identidad asturiana a los jóvenes. Este sábado celebrará su primer evento presencial, en el que combinará gastronomía, música y moda con un único objetivo. “Queríamos hacer una excusa para sentarnos, comer y seguir hablando de Mieres”, remarcan desde el proyecto.

Por ello, la marca organiza un encuentro en el que se podrá ver en primera plana toda la colección sobre el concejo -que incluye camisetas y trajes inspirados en su historia-, además de lanzar una hamburguesa exclusiva y amenizar la tarde-noche con música hasta el cierre. A partir de las 20:00 horas, en el Alambique Gastrobar, estará disponible una hamburguesa “destilada en Mieres”. Un producto que se ha realizado desde el inicio intentando que todos sus elementos tengan relación con el pueblo: tendrá pan brioche negro (realizado con tinta de sepia para hacer un guiño a la identidad minera), 200 gramos de vaca vieja, cebolla caramelizada a la sidra, crema del queso afuega l’pitu, bacon crujiente y una vinagreta de pepinillo encurtido.

Durante todo el evento, con cada consumición se repartirán mini hamburguesas gratuitas para que todos los asistentes puedan probarlas y también habrá música a cargo de la dj asturiana “Kalerohill”. “Queremos seguir generando conversación alrededor del pueblo, conectar a su gente y demostrar que la cultura y la identidad local también se pueden contar desde lugares aparentemente tan cotidianos como una camiseta, una canción, una barra o una hamburguesa”, indican.

El proyecto de Varyf Market arrancó en Avilés hace unos años y este será el primer evento presencial en el concejo mierense. Entre sus prendas más destacadas aparece la camiseta de “I Love Mieres”, en la que utilizan como gancho la habitual camiseta turística y en el corazón del centro usan el Pozo Barredo como elemento característico.

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El documental sobre Mieres, a punto

Al margen del evento de este sábado, la marca ultima también los detalles de su próximo proyecto: un documental que reunirá a varios personajes relevantes de Mieres para conversar sobre su visión del concejo y su evolución a lo largo de los años. La pieza se proyectará el próximo 25 de septiembre en la Casa de la Cultura, en el marco de las fiestas de los Mártires de Valdecuna, y contará con la participación de figuras como la poeta Patricia Suárez y el cocinero Marcos Cienfuegos.