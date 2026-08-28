Imágenes con falsos desnudos generados por IA: la Policía Nacional de Langreo investiga el caso, hay hasta 15 víctimas

La Policía Nacional investiga la difusión de imágenes falsas generadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA), creadas a partir de fotografías reales de jóvenes obtenidas de sus perfiles en redes sociales y manipuladas "para hacerlas aparecer desnudas sin su consentimiento". La investigación, desarrollada por la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, se inició a raíz de la denuncia presentada por una de las afectadas. Hay hasta 15 víctimas identificadas, 13 ya han denunciado. Hay una persona identificada como presunto autor de los hechos.

Tal y como explican desde la Policía Nacional, la primera denunciante, que destapó todo el caso, manifestó que había tenido conocimiento de la difusión de una imagen en la que aparecía desnuda, "pese a que la fotografía original había sido tomada cuando se encontraba vestida". Para acreditar los hechos ante la Policía, "aportó a los investigadores tanto la imagen original, como la manipulada mediante inteligencia artificial".

A partir de esta primera denuncia, los agentes realizaron diferentes gestiones que permitieron comprobar que otras jóvenes podrían haber sido objeto del mismo procedimiento. Hasta el momento, han sido identificadas 15 posibles víctimas, de las cuales 13 ya han presentado la correspondiente denuncia.

El procedimiento utilizado, señala la Policía Nacional, consistía en obtener fotografías que las jóvenes habían publicado previamente en sus perfiles de redes sociales. A continuación, las modificaban mediante herramientas de IA, "para generar imágenes falsas en las que aparecían desnudas". Posteriormente, estas imágenes eran difundidas "a través de un grupo de WhatsApp".

Identificado

Las gestiones realizadas por los investigadores "permitieron identificar al presunto responsable de la creación y difusión de las imágenes", dando cuenta de los hechos "a la autoridad judicial, mediante las correspondientes diligencias policiales".

La investigación permanece abierta para determinar si existen nuevas personas afectadas y esclarecer completamente el alcance de la difusión de las imágenes.

Desde la Policía Nacional se recomienda "extremar las precauciones con las imágenes que se comparten en redes sociales, especialmente aquellas de carácter personal", y revisar periódicamente la configuración de privacidad de los perfiles "para limitar el acceso de terceros a fotografías y otros contenidos".

Recomendaciones

Ante la aparición de imágenes manipuladas de carácter íntimo, se aconseja no entrar en contacto con la persona que las difunde, no compartirlas ni reenviarlas y conservar todas las evidencias disponibles, como capturas de pantalla, conversaciones, enlaces, perfiles de usuario o grupos en los que hayan sido difundidas. Estos elementos pueden resultar de utilidad para la investigación.

Asimismo, se recomienda poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y presentar la correspondiente denuncia, aunque se desconozca quién ha creado o difundido las imágenes. La denuncia permite iniciar las actuaciones necesarias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la difusión.