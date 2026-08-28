"Sin las mamparas seguimos desprotegidos", claman los conductores de los buses "búho" de la comarca del Nalón

Los conductores de los autobuses "búho" de la comarca del Nalón aseguraron este viernes sentirse "desprotegidos" tras la vuelta de las rutas nocturnas sin las mamparas de protección comprometidas. Por eso, pidieron a Movilidad y a la Inspección de Trabajo que "pare el servicio".

Los "búho" regresaron el pasado fin de semana al valle tras cuatro meses de parón. La supresión temporal fue la solución a la que llegó el Principado para poner fin a la huelga que se vivió en el transporte urbano de la comarca la pasada primavera, tras el apuñalamiento de un conductor. El servicio retornó después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad constatara que "los dos nuevos vehículos asignados" contaban con mamparas de protección. No obstante, la empresa aportó finalmente otros autobuses, sin mamparas, provocando la indignación de los trabajadores. El Principado abrió un expediente que puede concluir con sanciones para la empresa. .

Trabajadores y Gobierno regional mantuvieron este viernes una reunión "de la que salimos como entramos", indicó Pablo Cortés, delegado de CC OO en Transportes Zapico (empresa integrada en el grupo Sanjuán): "La Administración dice que está haciendo todo lo que está en su mano, pero que la paralización de los vehículos no les compete, que corresponde a la Inspección de Trabajo". Y añadió: "Nosotros tenemos la evaluación hecha por la Inspección y dice que hay probabilidad baja de riesgo para el conductor, pero de consecuencias extremadamente dañinas, por lo que entiende, en su conjunto, que la valoración de ese riesgo es moderada".

Huelga

"Lo que está claro", indicó Cortés, "es que los que estamos en medio y pagando el pato somos los trabajadores, que tenemos que hacer el ‘búho’ sin mampara, y los usuarios. No entendemos por qué no se para el servicio. Seguimos desprotegidos, expuestos a lo que pueda pasar. ¿Para que sirvió todo, cuatro meses de huelga, para encontrarnos ahora con esto? Es inaudito".

Los autobuses nocturnos que prestan servicio en la comarca estuvieron casi cuatro meses parados a raíz del conflicto a la agresión sufrida por un conductor el pasado mes de abril.