Mieres abre el plazo para participar en el concurso de cuentos para jóvenes "Eugenio Carbajal"
Los originales pueden presentarse hasta el 30 de noviembre
El Ayuntamiento de Mieres ha convocado una nueva edición de su concurso de cuentos "Eugenio Carbajal". A través de la concejalía de Juventud que dirige Nuria Rodríguez, el gobierno local mierense explicaba que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el extracto de la convocatoria de la 24.ª edición del Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal, lo que supone la apertura del plazo para la presentación de originales, que finalizará el 30 de noviembre.
Este certamen es uno de los pocos premios literarios reservados a jóvenes menores de 30 años convocados en Asturias. Está dotado con un premio de 1.500 euros y se ha convertido en los últimos años "en una referencia, adquiriendo una importante proyección nacional e internacional y recibiendo originales, en español o asturiano, desde distintos puntos del mundo", señalaba la concejala.
Los trabajos pueden enviarse a la Oficina Joven, situada en la Casa de Cultura de Mieres, a través de correo postal o por correo electrónico al: eugeniocarbajal2024@ayto-mieres.es. La entrega del premio se realizará en un acto público durante la programación especial organizada con motivo del Día del Libro, en primavera.
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