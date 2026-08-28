Ya es oficial: el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres se inaugurará la próxima semana
El acto tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre a partir de las 10.30 horas
Ya hay fecha para la inauguración oficial del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres. Tras un intento fallido (el 10 de julio, que acabó en aplazamiento), el nuevo equipamiento, en funcionamiento desde el mes de junio, será presentado en sociedad este próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 10.30 horas. La inauguración llega en un momento convulso para la Guardia Civil y para el Ministerio del Interior como consecuencia de la crisis migratoria que se vive en Ceuta.
La Guardia Civil abandonó su antiguo cuartel en 2011 por problemas estructurales del edificio. Desde entonces los agentes estuvieron en unas instalaciones provisionales en la calle Alfonso Camín, junto a las dependencias de la Policía Nacional. Las obras del nuevo cuartel, en la Avenida de México (en la misma parcela donde estaba el antiguo), arrancaron en febrero de 2021 y el Ministerio del Interior había fijado su finalización para finales de 2022, pero los plazos se fueron alargando debido a ajustes presupuestarios, cambios en el proyecto técnico y demoras en el suministro de materiales.
La nueva instalación concentra en un mismo espacio todas las unidades de la Guardia Civil en la zona, cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. Desde Mieres se prestan servicios especializados como montaña, unidad cinológica (perros), policía judicial, intervención de armas y tráfico. El edificio, según destacó el Ministerio del Interior en su momento, tiene un diseño "moderno y funcional, con varios volúmenes interconectados y zonas diferenciadas para atención al público, dependencias operativas, áreas administrativas y viviendas oficiales".
Viales
La finalización de las obras también permitió abrir al tránsito los amplios viales que rodean el complejo, devolviendo a los vecinos un espacio urbano que durante los últimos años permaneció cerrado al paso. La zona ajardinada situada entre las calles Gijón, Siero y Luarca volvió, de esta forma, a ser totalmente accesible, integrando el nuevo edificio en el tejido urbano de la ciudad y recuperando para el uso ciudadano un entorno que estuvo condicionado por la ejecución de las obras desde febrero de 2021.
Aplazamiento
La inauguración del cuartel estaba programada para el 10 de julio, en el marco de un acto al que iba a asistir Mercedes González, directora de la Benemérita, imputada desde solo unos días antes por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Sin embargo, el acto, al que los representantes institucionales ya habían sido convocados por la propia González, fue anulado apenas unas horas después de cursar las invitaciones. El PP expuso entonces que la imputación de González, y de su número 2, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, estaba relacionada con la cancelación del acto. "No es el mejor momento para que inaugure nada", afirmó entonces Silverio Argüelles, diputado nacional del PP.
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