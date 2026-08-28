El Principado replica al sector de la nieve que la financiación para las mejoras en Pajares está "asegurada": "No hay ninguna duda"

La Consejería de Hacienda del Principado aseguró este viernes que la financiación para las nuevas obras de mejora que se ejecutarán en la estación invernal de Valgrande-Pajares está "garantizada". En la actualidad está en licitación la redacción del proyecto y obra tanto del telebike como de la iluminación nocturna, por un importe conjunto de nueve millones de euros.

El Gobierno regional respondía así a las dudas manifestadas un día antes por la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. El colectivo aseguró que la consejera de Cultura "ha alardeado en las últimas semanas de haber licitado el proyecto y obras del Telebike por un importe de 9.000.000 euros. Pero lo cierto es que se trata de un contrato plurianual y que de esa importante cuantía solo hay consignados y garantizados 200.000 euros. Hablamos, por tanto, de otra promesa que solo se puede materializar si se consigna presupuestariamente en el año 2027".

Responsables de la Consejería de Hacienda expusieron que "no hay ninguna duda sobre la financiación prevista para las mejoras en Pajares. Cuando se aprueba una partida presupuestaria, eso ya va hacia adelante, aunque la inversión sea en varias anualidades. La financiación está asegurada".

También argumentaron que "este dinero procede de los fondos de Transición Justa, son fondos europeos. Y cuando se hace una asignación de una partida de fondos europeos eso hay que programarlo, comunicarlo y recibir el visto bueno de la Comisión Europea. En el momento en el que se programan los fondos tienen que ser ejecutados. Y en la actuación a la que van dirigidos, no se pueden desviar a otra cosa".

Mejoras

El proyecto permitirá reforzar su actividad tanto en invierno como durante el resto del año, gracias a la incorporación de un remonte apto para el transporte de personas y bicicletas y a la iluminación de una parte significativa del dominio esquiable.

El nuevo telebike será un telesilla de cuatro plazas y pinza fija equipado con soportes específicos para bicicletas. La infraestructura complementará la telecabina Cuitunigru, mejorará la movilidad interna de la estación y facilitará el acceso a la zona alta tanto en temporada de nieve como durante el funcionamiento del futuro bikepark.

Por su parte, el sistema de iluminación se instalará en la vertiente de Fuente la Reina, Arandanera y Valle del Sol, incluidos los enlaces de Martinelli y Hoya, hasta la estación motriz de la telecabina Cuitunigru. Esta actuación permitirá ampliar los horarios de uso de las instalaciones, de modo que posibilitará la práctica de esquí nocturno durante el invierno y de ciclismo de montaña en verano.