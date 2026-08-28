El Principado ultima los trámites para iniciar la obra del refugio de Brañagallones

La Consejería de Cultura del Principado apura los trámites para iniciar la obra de mejora del refugio de montaña de Brañagallones. Según ha podido saber este diario, la idea del Principado es llevar la aprobación del gasto para la obra (un millón de euros) al Consejo de Gobierno del próximo lunes para, a continuación proceder a la asignación del contrato a Tragsa.

El refugio está pendiente de unos trabajos de remodelación debido a su avanzado estado de deterioro, circunstancia que ha imposibilitado abrir las instalaciones este verano. El Principado, propietario del equipamiento, ha tenido que rehacer el proyecto de obra y el expediente tras renunciar a los trabajos la empresa que había resultado adjudicataria en 2024. Las obras, con un plazo de ejecución de ocho meses, incluyen la optimización de la envolvente del edificio y la renovación de sus instalaciones. Se persigue rebajar el consumo energético, mejorar el confort de los usuarios y adaptar esta infraestructura del Parque Natural de Redes a criterios de mayor sostenibilidad.

Renuncia

Al renunciar la empresa a la que se habían contratado las obras, el presupuesto subió a cerca de un millón de euros (el inicial era de 677.430 euros, de los que alrededor de la mitad procedían de fondos europeos).

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El Gobierno del Principado ya manifestó días atrás a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) y al Ayuntamiento de Caso su intención de iniciar este otoño (a partir de mediados de septiembre o en octubre) la obra de mejora del refugio de Brañagallones, en Caso.