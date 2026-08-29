Campo de Caso celebró este sábado la XXXVI edición del Certamen del Quesu Casín, uno de los cuatro quesos asturianos con Denominación de Origen Protegida. Toda una fiesta de la gastronomía asturiana, que contó con una gran afluencia de público, que compró las aproximadamente mil piezas de casín que se pusieron a la venta. El certamen fue también una reivindicación del emprendimiento rural, de la defensa de actividades tradicionales como la ganadería y la elaboración de alimentos.

L. Díaz 1 39

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz 2 39

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz 3 39

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias