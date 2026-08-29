Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias / L. Díaz

¿Ya nos sigues?
Añádenos en Google

Cuencas

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

39 Fotos

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Campo de Caso
whatsapp

Campo de Caso celebró este sábado la XXXVI edición del Certamen del Quesu Casín, uno de los cuatro quesos asturianos con Denominación de Origen Protegida. Toda una fiesta de la gastronomía asturiana, que contó con una gran afluencia de público, que compró las aproximadamente mil piezas de casín que se pusieron a la venta. El certamen fue también una reivindicación del emprendimiento rural, de la defensa de actividades tradicionales como la ganadería y la elaboración de alimentos.

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

139

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

239

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

339

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

439

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

539

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

639

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

739

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

839

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

939

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1039

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1139

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1239

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1339

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1439

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1539

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1639

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1739

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1839

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

L. Díaz

1939

Así fue el Certamen del Quesu Casín, una de las grandes fiestas gastronómicas de Asturias

Ver más

TEMAS