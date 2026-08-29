Cortan durante tres horas el servicio de "búho" de la comarca del Nalón al seguir sin mampara los autobuses: "Parece que quieran reírse de los trabajadores"
A la protesta acudieron el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico y el alcalde de Langreo, Roberto García
Una concentración convocada por CC OO mantuvo cortado durante tres horas (de 23.00 2.00 aproximadamente) el servicio de autobuses nocturnos en la comarca del Nalón. El objetivo era apoyar a los trabajadores de los "búho" que, tras la recuperación del servicio, siguen conduciendo autobuses desprovistos de mamparas. A la protesta acudieron el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, y la secretaria general comarca, Elena Morán. También estuvieron el alcalde de Langreo, Roberto García (IU) y la portavoz municipal del PP, María Antonia García.
Los "búho" regresaron el pasado fin de semana al valle tras cuatro meses de parón. La supresión temporal fue la solución a la que llegó el Principado para poner fin a la huelga que se vivió en el transporte urbano de la comarca la pasada primavera, tras el apuñalamiento de un conductor. El servicio retornó después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad constatara que "los dos nuevos vehículos asignados" contaban con mamparas de protección. No obstante, la empresa aportó finalmente otros autobuses, sin mamparas, provocando la indignación de los trabajadores. El Principado abrió un expediente que puede concluir con sanciones para la empresa.
La protesta de este viernes tuvo lugar en la parada situada junto a las cocheras que el grupo Sanjuán, concesionario del servicio, tiene en Sama. Primero se impidió el paso al "búho" Laviana-Riaño y luego al que conecta la comarca con Oviedo. Al lugar acudieron varios agentes de Policía Nacional que comprobaron que la documentación que autorizaba la concentración estaba en regla. Junto a los representantes sindicales y políticos participaron en la protesta trabajadores y viajeros. La concentración se repetirá este sábado, también en Sama y a las 23.00 horas.
Apoyo
Elena Morán señaló que la movilización buscaba "dar nuestro apoyo a los trabajadores, que están desesperadoDespuésués de cuatro meses ven cómo vuelven al punto de partida por la actitud de la empresa. Tiene los autobuses con mampara y los deja en la cochera. Parace que quiere reírse de ellos. Es una tomadura de pelo". Y añadió: "Tampoco está libre de culpa el Principado. Debe actuar y, si es necesario, retirarles la concesión".
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