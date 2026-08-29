Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Cortan durante tres horas el servicio de "búho" de la comarca del Nalón al seguir sin mampara los autobuses: "Parece que quieran reírse de los trabajadores"

A la protesta acudieron el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico y el alcalde de Langreo, Roberto García

La concentración de este viernes.

La concentración de este viernes.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Una concentración convocada por CC OO mantuvo cortado durante tres horas (de 23.00 2.00 aproximadamente) el servicio de autobuses nocturnos en la comarca del Nalón. El objetivo era apoyar a los trabajadores de los "búho" que, tras la recuperación del servicio, siguen conduciendo autobuses desprovistos de mamparas. A la protesta acudieron el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, y la secretaria general comarca, Elena Morán. También estuvieron el alcalde de Langreo, Roberto García (IU) y la portavoz municipal del PP, María Antonia García.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Los "búho" regresaron el pasado fin de semana al valle tras cuatro meses de parón. La supresión temporal fue la solución a la que llegó el Principado para poner fin a la huelga que se vivió en el transporte urbano de la comarca la pasada primavera, tras el apuñalamiento de un conductor. El servicio retornó después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad constatara que "los dos nuevos vehículos asignados" contaban con mamparas de protección. No obstante, la empresa aportó finalmente otros autobuses, sin mamparas, provocando la indignación de los trabajadores. El Principado abrió un expediente que puede concluir con sanciones para la empresa.

El corte.

El corte. / .

La protesta de este viernes tuvo lugar en la parada situada junto a las cocheras que el grupo Sanjuán, concesionario del servicio, tiene en Sama. Primero se impidió el paso al "búho" Laviana-Riaño y luego al que conecta la comarca con Oviedo. Al lugar acudieron varios agentes de Policía Nacional que comprobaron que la documentación que autorizaba la concentración estaba en regla. Junto a los representantes sindicales y políticos participaron en la protesta trabajadores y viajeros. La concentración se repetirá este sábado, también en Sama y a las 23.00 horas.

Noticias relacionadas

Participantes en la protesta.

Participantes en la protesta. / .

Apoyo

Elena Morán señaló que la movilización buscaba "dar nuestro apoyo a los trabajadores, que están desesperadoDespuésués de cuatro meses ven cómo vuelven al punto de partida por la actitud de la empresa. Tiene los autobuses con mampara y los deja en la cochera. Parace que quiere reírse de ellos. Es una tomadura de pelo". Y añadió: "Tampoco está libre de culpa el Principado. Debe actuar y, si es necesario, retirarles la concesión".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Histórico Descenso Folklórico del Nalón, que premió al arte de la peña Carrio y su 'Vaya Cuadru': 'Nunca hubo tanta gente en Laviana
  2. Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
  3. La clasificación final del Descenso Folklórico, al detalle: el podio para Carrio, El Bajo y Llorío, la 'folixa' para Tolivia
  4. EN DIRECTO: Las primeras embarcaciones del Descenso Folklórico llegan a la zona de La Chalana y ponen rumbo a Puente d'Arcu para entrar en el Nalón
  5. El Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, una fiesta 'con mucha vibra' y en la que se nota 'la burrada de trabajo' de las peñas
  6. El Descenso Folklórico del Nalón, la gran fiesta de Laviana, en imágenes
  7. Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
  8. Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: 'El impacto ha sido estratosférico

Cortan durante tres horas el servicio de "búho" de la comarca del Nalón al seguir sin mampara los autobuses: "Parece que quieran reírse de los trabajadores"

Cortan durante tres horas el servicio de "búho" de la comarca del Nalón al seguir sin mampara los autobuses: "Parece que quieran reírse de los trabajadores"

Los Llerones de Sama, la pista y la nada

Nuevas quejas vecinales en Mieres por los problemas por la venta de droga: "Hay un jaleo constante; la inseguridad es tremenda"

Nuevas quejas vecinales en Mieres por los problemas por la venta de droga: "Hay un jaleo constante; la inseguridad es tremenda"

Las fiestas del Carbayu, en peligro por un nuevo choque de la sociedad de festejos y el Ayuntamiento de Langreo: "Nos pide un plano topográfico que no requirió nunca y que no vamos a pagar"

"Sin las mamparas seguimos desprotegidos", claman los conductores de los buses "búho" de la comarca del Nalón

"Sin las mamparas seguimos desprotegidos", claman los conductores de los buses "búho" de la comarca del Nalón

El Principado ultima los trámites para iniciar la obra del refugio de Brañagallones

El Principado replica al sector de la nieve que la financiación para las mejoras en Pajares está "asegurada": "No hay ninguna duda"

El Principado replica al sector de la nieve que la financiación para las mejoras en Pajares está "asegurada": "No hay ninguna duda"

De "food trucks" a corderada y decenas de expositores: la Feria de Muestras de San Martín se celebrará del 11 al 13 de septiembre

De "food trucks" a corderada y decenas de expositores: la Feria de Muestras de San Martín se celebrará del 11 al 13 de septiembre
Tracking Pixel Contents