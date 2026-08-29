Dolor en las letras asturianas por la muerte de la escritora Helena Trexu a los 82 años
La autora, impulsora del uso del asturiano en la literatura y ganadora de numerosos premios, será despedida este domingo 30 de agosto en un acto de homenaje en Gijón, a las 18.00 horas
Dolor en las letras asturianas por el fallecimiento, a los 82 años, de la escritora Helena Trexu Fombella, natural de Sama (Langreo) y afincada en Gijón. Este domingo 30 de agosto, por la tarde (18.00 horas), en el tanatorio Noega de Gijón, se celebrará un acto de despedida y homenaje, en el que se reunirán autores en asturiano como Inaciu Galán, Sofía Castañón o la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.
Helena Trexu Fombella nació en Sama de Langreo en 1944, y desarrolló, tal y como destacó el colectivo Iniciativa pol Asturianu, "una importante trayectoria lliteraria", centrada en la creación en asturiano. Su obra, recalcaron, forma parte de "la hesotria recien de la lliteratura" asturiana. Fue una autora para todos los públicos, títulos como "Olaya n'África" apostaban por la literatura infantil en asturiano. Una obra que mereció el premio de la Academia de la Llingua Asturiana en 2008.
Tras unos primeros años en Langreo, Trexu residió en Cataluña, y en los años ochenta volvió a Asturias, mostrando siempre en su trayectoria vital y artística un fuerte compromiso con el feminismo, con la poesía, la literatura asturiana e infantil. En 1999 fundó la Asociación Cultural Grupu Epona, que impulsó los cuentacuentos, el teatro y los talleres infantiles en asturiano.
Obra
Con una abundante producción poética, algunas de sus obras son "Camientos, coses, curuxes" o "Ringleres de carbón y salitre". Entre otros premios literarios, ganó el Poesía de L'Entregu, el Vital Aza, Conceyu de Llaviana, el Elvira Castañón, además del ya mencionado de la Academia de la Llingua. En la editorial La Semeya tenía a punto de publicar una nueva obra, "Ente muyeres".
Desde Iniciativa pol Asturianu lamentaban su fallecimiento, y ponen en valor su contribución a la normalización "social y lliteraria del asturianu".
Helena Trexu era madre además de la artista plástica gijonesa Violeta Mateu, que había colaborado con ella ilustrando algunas de sus obras, en especial las dirigidas al público infantil y juvenil.
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