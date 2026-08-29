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Fiesta rodante en Barros y Rioseco con sendos desfiles de carrozas

Los festejos siguen este domingo en Langreo y Sobrescobio

La carroza de Bad Bunny en Barros. |

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo / Rioseco

Las carrozas tomaron las calles de Barros (Langreo) y Rioseco (Sobrescobio), que celebraron los festejos en honor de la Purísima Concepción y San Ginés, respectivamente. En Barros hubo personajes del Oeste, moteros, cabezudos, gimnastas y una casita con un Bad Bunny pozarico que en el recorrido demostró tener mucho "flow". En el distrito langreano la fiesta sigue este domingo con misa y la procesión (12.00), a continuación de la cual habrá sesión vermú con música y a las 14.30, paella vecinal. A las 22.30, la tercera verbena contará con el grupo "Cayenna" y de nuevo, Andrés DJ Vas Bailar.

En Rioseco, la fiesta también terminará este domingo. Habrá misa a las 12.00 horas y, a continuación, sesión vermú con la música de Pelayo Acordeonista. Ya a las 17.00 horas serán los "Cartones locos".

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