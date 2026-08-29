Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con "deficiencias"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lamentó que el nuevo cuartel de Mieres se vaya a inaugurar sin que se hayan subsanado las "deficiencias" detectadas en el equipamiento. El acuartelamiento será presentado en sociedad este próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 10.30 horas. Los propios guardias civiles ya denunciaron poco después de que el cuartel comenzara a usarse, en junio, problemas con los vestuarios, insuficiencia de plazas de aparcamiento y la falta de iluminación en los viales próximos, entre otras cuestiones.

La AUGC expuso que "por fin se anuncia la inauguración oficial de las nuevas dependencias de la Guardia Civil en Mieres . Eso sí, se estrena sin subsanar las deficiencias denunciadas por esta asociación". "Y la Administración", añadieron las mismas fuentes, "ha tenido tiempo más que sobrado para realizar una buena obra a conciencia. Recordemos que, tras muchas polémicas con vecinos de la zona e intentos de especular con los terrenos del Estado, su construcción comenzó en 2011, con la promesa de que para 2019 estaría terminado".

La asociación señaló que "en febrero de 2022, la máxima responsable política de la Benemérita (de infausto recuerdo, por cierto), María Gámez, visitó las obras de unas futuras dependencias que, según ella, estarían finalizadas en agosto de ese año y que contaban con un presupuesto de 3,5 millones de euros. Con el paso del tiempo el presupuesto se redujo a menos de la mitad y a día de hoy sufrimos las consecuencias".

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"Aun así casi debemos estar agradecidos de que el nuevo cuartel esté funcionando porque ha habido casos peores en la historia del Cuerpo, aunque parezca increíble. Sólo falta saber si van a aprovechar estas nuevas dependencias para solucionar el grave problema que existe en el cuartel de Ujo", concluyeron.