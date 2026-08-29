Nuevas quejas vecinales en Mieres por los problemas por la venta de droga: "Hay un jaleo constante; la inseguridad es tremenda"

Nueva queja vecinal por los problemas asociados a la venta de droga en el casco urbano de Mieres. Propietarios de los estacionamientos de un garaje comunitario próximo al parque de La Libertad denuncian los destrozos que sufren sus cocheras y la sensación de "inseguridad" que ellos padecen como consecuencia de la actividad de un grupo de jóvenes que presuntamente "venden droga" en el parque y acceden al garaje forzando la puerta. Esta situación se suma a la movilización ciudadana contra los "narcopisos" de la avenida de Sama.

El garaje afectado tiene tres plantas con más de un centenar de cocheras individuales. "Venden por el parque de La Libertad y están continuamente entrando y saliendo de las cocheras. A veces duermen allí, ya estuvo la Policía algunas veces e incluso nos llegó a comentar algún propietario que había hecho un fuego en las cocheras. Un jaleo constante", exponen los propietarios.

También aseguran que "reventaron cinco puertas de cinco cocheras. La puerta que da al exterior la estropearon tres o cuatro veces, porque la fuerzan, y entran y salen cuando quieren. La inseguridad que hay es tremenda Llevamos sufriendo este problema desde junio".

El lamento de estos mierense se suma al de otros vecinos del casco urbano por el miedo y los problemas que ocasiona la venta de drogas en domicilios particulares. Llevan tiempo denunciándolo y este pasado martes lo volvieron a hacer recorriendo en manifestación la Avenida de Sama y parte de la calle Oñón. En ese espacio tienen localizados al menos tres narcopisos, tres viviendas en las que aseguran que se trafica con droga.

Movilizaciones

Fue la segunda de las tres movilizaciones convocadas en los últimos días para poner de manifiesto la "indignación" vecinal con la situación que están viviendo. La tercera de las manifestaciones está convocada para el martes de la próxima semana.