Los queseros reclaman a los políticos "menos decir y más hacer" para ayudar "de verdad" al medio rural de Asturias

El Certamen del Quesu Casín es la gran fiesta del concejo de Caso, todo un homenaje al sector agroalimentario y ganadero asturiano. Este año vino especialmente reivindicativo. Desde la Denominación de Origen Protegida (es uno de los cuatro quesos de la región que la tiene, junto a Cabrales, Afuega’l pitu y Gamonéu) se quiso incidir en las dificultades para emprender en el mundo rural. Natalia Lobeto, elaboradora del producto en su quesería Redes y presidenta de la DOP reclamó que se pasaran de las palabras a los hechos. "Reclamamos medidas eficaces para que la gente venga aquí y se dedique a la ganadería, a la elaboración de alimentos. Es imprescindible para mantener nuestro paraíso natural. Se pueden hacer muchas cosas. Y los políticos no tienen que decir, tienen que hacer, y ya es la hora de que empiecen".

Lobeto reconocía que el Casín pasa por un momento delicado, con solo dos elaboradores profesionales –ella, con cuatro empleados en quesería Redes, en Campo de Caso, y Ca Llechi, en Piloña–, con la amenaza de la falta de relevo generacional, que afecta no solo a los fabricantes de queso artesanal, también a las ganaderías. En el parque natural de Redes (Caso y Sobrescobio), por ejemplo, no hay ganaderías profesionales de leche, imprescindibles para hacer el queso DOP. La vida del quesero, subrayaba, "puede resultar dura a veces, pero es muy estimulante, bonito y con muchas satisfacciones". Lobeto recalcó que el certamen es "la gran fiesta de Caso. Este es un alimento que gusta a todos los que lo prueban", un producto "único en el mundo" por su proceso de elaboración, que requiere de un largo proceso manual.

Por su parte, Marina Rueda, de Ca Llechi, ponía el foco en que el Certamen es "un gran escaparate" para el queso Casín, "viene mucha gente, cada vez más. El resto del año parece que se habla menos de él, pero vienes aquí y ves que tiene mucha aceptación".

Principado y Foro

Desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos reivindicaba el apoyo que se presta al sector quesero, apuntaba que "si bien las queserías se redujeron el año pasado, de tres a dos, la producción se mantiene en unos 10.400 kilos anuales". "Venimos apoyando a la certificación y la promoción, se está haciendo un esfuerzo importante, se aumentaron en un 140% los fondos destinados a promocionar nuestros productos de calidad".

Mientras, el alcalde de Caso, Miguel Fernández, resaltaba que el certamen es "nuestra mejor fiesta, y el queso Casín es nuestra referencia. Como Ayuntamiento debemos tenerlo claro. Hay que seguir aumentando el apoyo a las queserías, en el concejo nos queda solo una. Hay que prestarles todo el apoyo posible", pedía Fernández.

También estuvo en el certamen el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares. El diputado regional abogó por una fiscalidad propia para los autónomos de los municipios rurales, bonificando "el 100% de la cuota de autónomos", y le reclamó al Principado un mayor esfuerzo para favorecer el relevo generacional en el campo asturiano. Particularmente, sobre el queso Casín, reivindicó la necesidad de ofrecerle una mayor promoción.

Fiesta

En el certamen, por supuesto, también hubo espacio y tiempo para el ambiente festivo. Los puestos de venta de productos artesanales, incluyendo los dos de las queserías de Casín, abrieron sus puertas a las 10.30 horas. A mediodía, el recinto ferial era ya todo un hervidero de gente, se vendieron todos los quesos que se llevaron, estaba previsto que fueran alrededor del millar. "No es la primera vez que venimos. Nos animamos muchos años, y siempre compramos varios quesos, y más cosas", apuntaba María Gutiérrez, llegada desde Oviedo.

Tras el inicio del mercado se fueron sucediendo las actividades. El jurado del concurso de cocina, impulsado en colaboración con el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos y Caja Rural, deliberaba. Finalmente, en profesionales la ganadora fue la Posada de Redes (Bezanes) con su "cachopo de jamón ibérico y casín". En aficionados, el primer puesto fue para Belén Galayo, de Orlé, y su original "bodegón comestible de esencia de Casín". Hubo catas, exposiciones, juegos tradicionales... El pregón corrió a cargo de la periodista y escritora Aitana Castaño, que destacó el papel fundamental de las mujeres en la elaboración y profesionalización del queso Casín, con la figura central de Marigel Álvarez. También se entregó, a título póstumo, el galardón "Casín d’Oru" a María Digna Ovana, de Casa Maruja.