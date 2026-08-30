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Casting para participar en el desfile Veta Emerge en el pozo Santa Bárbara: "Moda y patrimonio industrial se unirán en un escenario único"

Participantes en el casting.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

Treinta aspirantes (hombres y mujeres) vestidos de negro absoluto y maquillados resaltando sombras oscuras alrededor de sus ojos, participaron en el Ateneo de Turón en el casting para participar en las gala desfile Veta Emerge, que Raíces Asturianas organizará el 11 de septiembre en el pozo Santa Bárbara, en Mieres.

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El evento busca "unir moda, creatividad y patrimonio industrial en un escenario único", señalaron los organizadores. En el casting, los participantes desfilaron al ritmo del "Bolero" de Ravel con las indicaciones de Virginia Abzueta y Beatriz Cabrero.

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