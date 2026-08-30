Nueva protesta para impedir el paso de los "búho" del valle del Nalón, que siguen sin mamparas: "En CCOO no vamos a parar hasta que se le quite el servicio a la empresa, no está a la altura"

El servicio de autobuses "búho" se vio afectado este sábado, por segunda noche consecutiva, por un corte que se prolongó (como el día anterior) durante unas tres horas, desde las 23.00 horas hasta las 2.00 aproximadamente. La concentración de protesta que interrumpió el paso de los autobuses fue impulsada por CC OO, que acusó a la empresa, el grupo Sanjuan, de "reírse" de los conductores y de los viajeros al no aportar vehículos con mamparas de protección. El sindicato también reclamó al Principado que le retire la concesión del servicio.

La protesta, al igual que el viernes, tuvo lugar en la parada situada junto a las cocheras que el grupo Sanjuán tiene en Sama. Volvió a participar en ella el alcalde de Langreo, Roberto García. Primero se impidió el paso al "búho" Laviana-Riaño y luego al que conecta la comarca con Oviedo. Los "búho" habían retornado al valle el pasado 21 de agosto, tras cuatro meses de parón. La supresión temporal fue la solución a la que llegó el Principado para poner fin a la huelga que se vivió en el transporte urbano de la comarca la pasada primavera, tras el apuñalamiento de un conductor. El servicio retornó después de que la Inspección de Transportes de la Consejería de Movilidad constatara que "los dos nuevos vehículos asignados" contaban con mamparas de protección. No obstante, la empresa aportó finalmente otros autobuses, sin mamparas, provocando la indignación de los trabajadores. El Principado abrió un expediente que puede concluir con sanciones para la empresa.

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, estuvo en la concentración de protesta y señaló que "hace cuatro meses a Pablo le pegaron un par de puñaladas y volvió a nacer. Desgraciadamente, desde ese día descubrimos quién está al frente de esta empresa, el grupo Sanjuán, un cuatrero que viene a hacer negocio a Asturias, pero no cumple con las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales básicas".

"Se ríe de la Administración", prosiguió Zapico, "porque desoye todos los requerimientos para poner las mamparas; se ríe de los vecinos del Nalón, que han estado cuatro meses sin servicio por su irresponsabilidad; y se quiere reír de los trabajadores tratando de doblegarlos con el pulso que está echando. Y no lo va a conseguir. Que tenga claro el cuatrero que dirige el grupo Sanjuán que CC OO no va a parar hasta que se le quite la licitación de este servicio porque ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias y que no lo queremos en Asturias".

Seguridad

Luz García, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Asturias (que integra al transporte urbano) indicó, por su parte, que "el grupo Sanjuán se niega a sacar los autobuses con mamparas, unas mamparas que han sido inspeccionadas por la Consejería de Movilidad. Es increíble que una empresa pueda jugar de esta manera con la ciudadanía del Nalón, con el sindicato, con las administraciones y, lo que es peor, con la seguridad y salud de su propia plantilla".

La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias, ya apuntó la pasada semana, a través del viceconsejero, Jorge García, que lo ocurrido es «injustificable e irresponsable» y confirmó que la empresa «dejó aparcados» los autobuses con mamparas. «Ante la gravedad de lo ocurrido, en función de la evolución del expediente» abierto, podría desembocar en «la resolución del contrato», afirmó entonces García.