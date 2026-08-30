Piñeres toreó a San Antonio en una de las procesiones más singulares de Asturias: "Es una tradición que hay que mantener"

Si se habla de procesiones singulares, una de ellas es, sin duda, la del "Toreu del Santu" del pueblo allerano de Piñeres. Esta es una tradición que tiene al menos 130 años, y que "se cree que vino de la guerra de Flandes", explicaba David Gorgojo, presidente de la comitiva de festejos del pueblo.

El rito consiste en una danza que realiza "el diablo" frente a San Antonio para tentarle, desde la iglesia hasta la ermita. Cada color de la bandera representa una tentación y con cada movimiento de ella, se va provocando al santo. Al final, se extiende la bandera en el suelo frente a la ermita, y la imagen pasa sobre ella, venciendo al pecado.

Ese "diablo", el abanderado, es Alberto Gutiérrez, encargado de realizar esa danza años tras año. "Para mí significa todo, lo vi desde niño y nunca pensé que se me diera la oportunidad. Ya llevo 28 años haciendo esto, me pasó el relevo un familiar y aprendí delante de la iglesia con él", contaba orgulloso. La fiesta es única en España, siempre luchando por "mantener la tradición para que no se pierda y para que le dé vida al pueblo", aseguraba Gorgojo.

La vecina María del Mar Díaz, comentaba que "esto es un sentimiento fuerte, sentimos mucha emoción". Otra de las asistentes es Mari Gloria Velasco, que siente "una emoción grande, porque siempre vi la procesión desde pequeña". La sensación es tan fuerte, que hasta Ana Liébana, miembro del grupo "Folklore Allerán", explicaba que "llevo viniendo desde que tengo uso de razón, es una fiesta muy guapa y está bien que conserven la tradición".

Así fue el "Toreu del Santu" de Piñeres (Aller), una procesión singular / Lucía Hernández

Otros asistentes a la fiesta son nuevos. Es el caso de Miguel Ángel Porras y Gabriela Boboc, "venimos de Mallorca y hemos comprado una casa aquí porque buscábamos tranquilidad. Es la primera vez que vemos la fiesta, y es sorprendente".