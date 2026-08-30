Quejas vecinales por la maleza y la proliferación de roedores en el barrio Urquijo, en Langreo: "Los vecinos estamos hartos"
El colectivo se queja de que la situación está generando un foco de insalubridad
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Langreo
Los vecinos del centenario barrio Urquijo, en La Felguera, han expresado su malestar con la proliferación de maleza en el entorno de la antigua estación de tren de La Felguera, que está invadiendo la zona de carboneras y trasteros exteriores del barrio: "Nos come la maleza y los vecinos estamos hartos. Es responsabilidad del Adif poner fin a esta situación", aseguró Emilio Silva, presidente de la asociación de vecinos del barrio. El colectivo se queja de que la situación está generando un foco de insalubridad que está llevando también a la proliferación de roedores en la zona.
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