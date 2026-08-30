Treinta años de solidaridad con quien más lo necesita: Emma Susacasa sigue impulsando desde Barros el envío de ropa y medicamentos

Emma Susacasa es una vecina muy conocida en Barros, no solamente por haber regentado su propia tienda de ultramarinos, "Casa Emma". Lleva más de 30 años enviando altruistamente ropa, medicamentos y todo tipo de enseres a países que más lo necesitan. Dicha acción social fue premiada en 2016, con el premio "A los valores humanos y al bienestar social" de la Fundación Gutiérrez Suárez, celebrándose ya 10 años de ese reconocimiento.

Aunque para Susacasa, "no hubiera querido que me lo hubieran dado, porque tampoco quiere que se dé demasiado bombo a las cosas que hago. Pero sí, sentí mucha emoción cuando recogí el premio y lo agradecí mucho. Ahora la gente puede ver la foto de la entrega del premio en la Iglesia". Esta mujer aportó su granito de arena, haciendo más felices a algunas de las familias necesitadas por todo el mundo.

Solidaridad

Todo comenzó cuando decidió enviar ropa y medicamentos a sus familiares de Cuba. "Empecé poco a poco, hasta que esto derivó en mandar camiones de ropa a países de África como Marruecos, o de América del Sur". Ella, junto con otras diez mujeres, se reúnen todos los viernes en la Iglesia de Santa María Magdalena (en Barros), de 16.00 horas a 18.00 horas, para elegir qué ropa entregar, "a veces hay que tirarla si está en malas condiciones o la arreglamos, también la lavamos si está sucia".

Varios vecinos ayudando a descargar un camión de ropa para enviar a la gente necesitada. / Cedida a LNE

No obstante, Susacasa también ha ayudado a diversos vecinos a nivel local. "También vestimos a mucha gente de la zona, que se encuentren en malos momentos de su vida, puede ser una familia entera o una persona puntual. Nosotras no preguntamos, ni nos importa el color de la piel, para mí son todos iguales. Damos a quienes lo necesitan de verdad".

Esta acción puede parecer que tenga competitividad con los contenedores de ropa de Humana o de Cáritas, pero nada más lejos de la realidad. La labor de esta vecina de Barros ha corrido tanto la voz, que hasta gente de otras ciudades van expresamente a verla para donarle la ropa que ya no usan, incluso mochilas y ropa para la escuela, con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina. "Yo no noto esa competitividad, nos llega muchísima ropa y nos sobra trabajo", comentaba Susacasa.

Con 83 años, Emma Susacasa ha conseguido poner el foco de atención en una pequeña parroquia langreana. Ahora la solidaridad recorre sus calles y los vecinos acuden a ella para hacer de este mundo un lugar un poco mejor.