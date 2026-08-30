Los vecinos del Carbayu, de marcha por el Camino Real pese a la polémica con la fiesta de la patrona de Langreo: este lunes se decide si se celebran

Una veintena de vecinos de El Carbayu y socios de la asociación participaron en la caminata anual por el Camino Real, como homenaje a la patrona de Langreo y para hacerle una ofrenda floral. Los "peregrinos" partieron este domingo desde la plaza de La Salve, en Sama, hacia la ermita de Nuestra Señora del Carbayu. Este encuentro rememora la recuperación del Camino Real, realizada en 2014 por parte del Ayuntamiento. Además, "pronto va a hacer 400 años desde que la gente se reunía aquí para subir a rezar a la ermita", explicaba Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura de El Carbayu.

Esta edición de las fiestas de la patrona de Langreo, además, viene con polémica. Las desavenencias entre Ayuntamiento y organización hacen peligrar su celebración. Por este motivo, los socios de la Comisión de Festejos –tiene más de 1.400– estón convocados este lunes 31 de agosto, a las 12.00 horas, en la Casa de Cultura de Sama, para tomar una decisión sobre el futuro de las fiestas. "Queremos tener el apoyo de los socios, no vamos a tomar una decisión solo los de la directiva. ¿Dónde nos quiere llevar el Ayuntamiento con tantos requisitos? De seguir así, nos van a avocar al cierre, a la desaparición", clamaba Julio González, con el apoyo del resto de los caminantes.

Por otro lado, añadía que en ningún caso quieren polémicas, "no queremos una guerra con el Ayuntamiento, lo único que queremos es hacer la fiesta. La marcha no tiene nada que ver con la polémica de las licencias, esto es un homenaje".