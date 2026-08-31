Alarma en Langreo por dos asaltos a bares de Sama por el método del "alcantarillazo" para llevarse la recaudación de las "tragaperras": "Otra vez nos vuelve a pasar"

Alarma en Sama por los asaltos a establecimientos hosteleros y comerciales del distrito langreano. Los afectados, en dos noches consecutivas, han sido una confitería y una cafetería. En ambos casos el método empleado fue el "alcantarillazo". También un hubo un intento de forzar la puerta de entrada de una panadería.

El modus operandi en los robos sufridos por los negocios hosteleros parece el mismo. Así se puede comprobar en los vídeos de seguridad que pudieron grabar las cámaras instaladas en ambos establecimientos, unas grabaciones a las que ha podido tener acceso este periódico. En ambos casos, unos individuos rompen el cristal con una alcantarilla o una tapa de registro metálica y van directos a por el dinero de la máquina tragaperras, que revientan a golpes con el objeto de llevarse la recaudación.

La máquina tragaperra reventada en la confitería, con la tapa de registro utilizada al lado. / Cedida a LNE

Uno de esos negocios afectados es la cafetería Kaly, situada frente a las canchas de fútbol del parque Dorado. El robo ocurrió a las 3.00 horas de este lunes, en plena madrugada. "Intentaron llevar la máquina tragaperras, pero no pudieron. La Policía estaba cerca y se les cayó a la carretera con las prisas", explicaba María José Rosique, dueña del bar. A la mañana siguiente, este lunes, lo que quedaba era un cristal roto en el suelo y una ventana abierta. "Es la segunda vez que me ocurre esto desde que abrí la cafetería, el robo fue en 4 minutos. Sé que son dos hombres y que el coche es blanco", añadía.

En el centro de la imagen, el asaltante, antes de arremeter contra la tragaperras, en una grabación de seguridad. / Cedida a LNE

El otro negocio que salió mal parado es la confitería Las Delicias, que está muy cerca del Ayuntamiento de Langreo. Un establecimiento emblemático de Sama donde los ladrones también fueron directamente a reventar la máquina tragaperras. "El robo fue la mañana del domingo 30 a las 5:30 horas de la mañana, un hombre reventó el cristal con una alcantarilla y luego la utilizó para reventar la máquina tragaperras y llevarse todo el dinero", explicaba Silvia Riera, dueña de la confitería. Desgraciadamente, "esto ya nos ha pasado muchas veces, parece que otra vez vuelve a pasar esto y que se repite".

La luna rota de la cafetería. / L. H.

Al igual que en el caso de la cafetería, los destrozos eran aún evidentes en la jornada de este lunes, con la luna sellada en la zona en la que fue destrozada. En su fuga, el asaltante dejó la tapa de registro con la que rompió el cristal y la tragaperras.

Una de las máquinas tragaperras, destrozada. / Cedida a LNE

El último intento de atraco se dio en una panadería del centro de Sama. Esta vez, intentaron abrir la puerta, pero no pudieron y los ladrones desistieron. Los dos negocios hosteleros afectados ya han denunciado a la Policía y están pendientes de la reparación de las tragaperras.