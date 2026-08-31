Blimea se moviliza contra la "okupación" de un edificio: los vecinos están convocados este miércoles a una concentración
Los vecinos buscan "visibilizar el problema y exigir mayor protección ante este tipo de situaciones"
Los vecinos de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, están convocados este miércoles 2 de septiembre a una concentración en señal de protesta por la reciente "okupación de un edificio", donde estaba el antiguo bar "Manolito Miranda" en el centro de la localidad.
La cita es a las 19:30 horas delante de la antigua cafetería. Los organizadores advierten del malestar creciente en la zona y hacen un llamamiento urgente a la participación bajo el lema "Nadie está libre de que le ocurra lo mismo que a nuestros vecinos", buscando reunir a la máxima asistencia posible para "visibilizar el problema y exigir mayor protección ante este tipo de situaciones".
Los "okupas" entraron en el bar la semana pasada. El edificio, con vivienda en la planta superior y negocio en la planta baja, está en el centro de Blimea y estaba vacío, ya que los propietarios viven fuera de la localidad. Los vecinos alertaron de lo sucedido y lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional. Según explican en Blimea, los "okupas" intentaron acceder a una vivienda hace unos días en la zona de El Bravial, pero al ser increpados por los vecinos no lograron hacerlo, lo que lleva a pensar que fue cuando se trasladaron al edificio de la carretera general, el de "Manolito Miranda".
Suscríbete para seguir leyendo
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- El Descenso Folklórico del Nalón en Laviana, una fiesta 'con mucha vibra' y en la que se nota 'la burrada de trabajo' de las peñas
- Los ecologistas alegan contra la construcción de una nueva pista en el parque de Redes por su 'gran impacto' ambiental: 'Afectará a especies protegidas y aumentará el riesgo de incendios
- Los guardias civiles lamentan que el cuartel de Mieres se vaya a inaugurar con 'deficiencias
- Riada de ingresos en los negocios de Laviana gracias al Descenso Folklórico del Nalón: 'El impacto ha sido estratosférico
- La carrera por la vida de Carlota Senís, de 4 años, con una grave enfermedad rara: 'Disfrutamos el día a día
- Los vecinos piden al Principado que prohíba un parque de baterías en el Campu la Carrera (Langreo) 'a tan solo 48 metros de la vivienda más cercana
- Ya es oficial: el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres se inaugurará la próxima semana