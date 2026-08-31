Blimea se moviliza contra la "okupación" de un edificio: los vecinos están convocados este miércoles a una concentración

Los vecinos de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, están convocados este miércoles 2 de septiembre a una concentración en señal de protesta por la reciente "okupación de un edificio", donde estaba el antiguo bar "Manolito Miranda" en el centro de la localidad.

La cita es a las 19:30 horas delante de la antigua cafetería. Los organizadores advierten del malestar creciente en la zona y hacen un llamamiento urgente a la participación bajo el lema "Nadie está libre de que le ocurra lo mismo que a nuestros vecinos", buscando reunir a la máxima asistencia posible para "visibilizar el problema y exigir mayor protección ante este tipo de situaciones".

Los "okupas" entraron en el bar la semana pasada. El edificio, con vivienda en la planta superior y negocio en la planta baja, está en el centro de Blimea y estaba vacío, ya que los propietarios viven fuera de la localidad. Los vecinos alertaron de lo sucedido y lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional. Según explican en Blimea, los "okupas" intentaron acceder a una vivienda hace unos días en la zona de El Bravial, pero al ser increpados por los vecinos no lograron hacerlo, lo que lleva a pensar que fue cuando se trasladaron al edificio de la carretera general, el de "Manolito Miranda".