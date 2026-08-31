"Exitoso" cierre de los campamentos de verano para niños de Mieres: se cubrieron las 400 plazas ofertadas este año

Los campamentos urbanos "Movámonos Xuntos", organizados por la Concejalía de Juventud e Infancia de Mieres, que dirige Nuria Rodríguez, cierran su actividad con un "exitoso" balance. "Se han convertido en un gran espacio para el juego, el deporte y el disfrute de niñas y niños de 3 a 12 años", indicó el gobierno local. La iniciativa, que finaliza este lunes, ha completado todas las plazas ofertadas. En esta ocasión, han sido 400 para los campamentos urbanos del verano –100 plazas por quincena—que se han llenado "demostrando el éxito de esta cita que es un recurso gratuito para la organización y conciliación de las familias y, por supuesto, para el disfrute y la diversión de los participantes".

El patio de los colegios Aniceto Sela y Liceo Mierense ha sido, un verano más, el lugar para el encuentro y las actividades programadas, "todas ellas acordes al desarrollo intelectual y motriz de quienes participan y promoviendo siempre valores y actitudes de respeto, igualdad y tolerancia y sobre la base de la importancia de que los menores se relacionen con grupos de iguales".

"Un verano más los campamentos urbanos han sido un éxito y queremos agradecer a las familias que confían en este programa", señaló la concejala, que destacó el hecho de que los más jóvenes cuenten con "espacios y actividades en todos los ámbitos pensados para ellos y más aún en momentos como las vacaciones".

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Objetivo

El programa de vacaciones activas "Movámonos Xuntos" tiene como objetivo "ofrecer actividades de ocio y deporte a los niños fuera de la rutina escolar y, al mismo tiempo, ofertar "un recurso para las familias, que pueden así organizar su tiempo y el de los menores en la época estival, facilitando así la conciliación personal y laboral. Además, este programa se centra en actividades lúdicas y formativas acordes al desarrollo intelectual y motriz de los y las participantes, inculcando siempre valores y actitudes de respeto, cooperación, igualdad y tolerancia a través de talleres y juegos compartidos", concluyó el gobierno local.