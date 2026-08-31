Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): "Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor"

Lorena Ferreiro es madre soltera. Tiene una hija de 13 años y hasta ahora vivía en el barrio de El Puente, en Langreo, una zona que ha sufrido un importante deterioro los últimos 20 años por las obras del soterramiento ferroviario de Langreo. Este lunes la mujer recibía con una enorme sonrisa las llaves de la que será su nueva casa. El piso está en Lada y Ferreiro fue una de las once personas que firmaron en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo el contrato de alquiler de la que será su hogar. Son 11 viviendas propiedad del Principado, de Vipasa, que ha invertido 259.428 euros en su rehabilitación.

“Llevamos mucho tiempo esperando, dos años, y los últimos meses han sido muy difíciles”, explicaba la mujer, que confesaba que estaba “muy contenta”. Lorena es la imagen de “lo difícil” que es acceder a una vivienda para una familia monoparental, especialmente para una mujer con una hija. Ahora tiene claro que tener su propia casa con un alquiler asequible, “va a ser un disparador para que todo vaya mejor, para poder establecernos y funcionar con normalidad”. Además, su nuevo lugar de residencia no está lejos del anterior, “vamos a vivir en Lada, que está muy cerca y la cría puede seguir haciendo vida en La Felguera”. “Estamos muy contentas”, insistía.

Marta Pulgar, Roberto García y David Fernández, durante el acto de entrega de 11 viviendas públicas de alquiler asequible en Langreo. / D. O.

No era la única, todos los adjudicatarios de esas viviendas públicas, con alquileres que oscilarán entre los 107 y los 330 euros al mes, estaban encantados de recibir las llaves y firmar el contrato de arrendamiento.

Las llaves se las entregaron la gerente de Vipasa, Marta Pulgar; el alcalde de Langreo, Roberto García, y el concejal de Servicios Sociales, Vivienda, Salud y Sanidad, David Fernández, que aprovechó para anunciar que se están rehabilitando otros 30 pisos para hacer una nueva convocatoria de adjudicación.

El alcalde de Langreo, Roberto García, destacó durante el acto de entrega el significado que tiene para las familias acceder a una vivienda, algo que “supone una necesidad satisfecha y la posibilidad de establecer un proyecto de futuro», señaló. Para el regidor, disponer de un hogar permite también consolidar el arraigo y desarrollar un proyecto de vida. «Es un día de alegría para todos nosotros, un motivo de celebración y de estar contentos», afirmó.

García animó a las familias adjudicatarias a convertir las viviendas en verdaderos hogares. «Esperemos que entréis todos de muy buena mano y que esa vivienda que recibís sea un auténtico hogar donde os encontréis a gusto, donde forméis una familia y disfrutéis de un gran devenir y un gran futuro para todos vosotros», manifestó.

Ángela Iris Molina recibe la documentación y las llaves de su nueva casa de manos de la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, en el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Derechos y deberes

Marta Pulgar, fue la encargada de explicar las características de las viviendas y del proceso de incorporación de las nuevas familias al parque público.

Las once viviendas se encuentran en dos barrios históricos de Langreo: Samuño y Lada. «Estoy convencida de que se os va a acoger muy bien», trasladó Pulgar a los nuevos inquilinos, a quienes recordó que además de un derecho, el acceso a una vivienda pública implica también responsabilidades.

«Hoy hacéis realidad un derecho, que es el derecho a acceder a una vivienda, una vivienda que podáis pagar, una vivienda asequible, pero también tenéis una serie de obligaciones, porque esto es patrimonio de todos, del Principado», indicó la gerente de Vipasa.

Las familias beneficiarias presentan perfiles diversos, aunque Pulgar destacó que la mayoría de las titulares de los contratos de arrendamiento son mujeres y que todas las unidades familiares tienen menores a cargo. Las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios. «Los barrios se van a regenerar, con niños, con niñas, eso es estupendo», valoró.

Uno de los principales atractivos de estas viviendas son precisamente sus precios. Los alquileres se sitúan entre los 107 y los 330 euros mensuales, unas cantidades que, según Pulgar, evidencian la importancia de la intervención pública en el acceso a la vivienda. «Eso en el mercado actual es inviable», señaló, defendiendo la necesidad de continuar incrementando y rehabilitando el parque público.

«Si no fuese posible gracias a la inversión pública, gracias al impulso de las administraciones públicas, muchos de vosotros estaríais excluidos de poder acceder a una vivienda», afirmó.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales de Langreo, David Fernández, felicitó a las familias que recibieron las llaves y las animó a integrarse en sus nuevos barrios.

«Seguro que vais a tener una gran bienvenida en el barrio», aseguró, antes de insistir en la importancia de asumir la responsabilidad que implica ser inquilino de una vivienda pública, pero también de disfrutar de la oportunidad que supone. «Sobre todo que podáis disfrutar y, como bien decía el alcalde, que podáis hacer vuestra trayectoria vital, que pueda continuar», concluyó.

Tras el acto institucional, las familias recibieron la documentación correspondiente a sus viviendas y fueron informadas sobre sus derechos y obligaciones como inquilinos del parque público. Posteriormente, se formalizó la firma de los contratos de arrendamiento.