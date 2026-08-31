Luz verde a la rehabilitación del refugio de montaña de Brañagallones, en Caso: el Principado prevé que la obra esté acabada a mediados de mayo del proximo año

El Consejo de Gobierno del Principado, como adelantó este diario, autorizó este lunes un gasto de 879.254 euros para rehabilitar el refugio de montaña de Brañagallones, en Caso. La actuación será liderada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte y permitirá "solucionar los problemas de humedades, condensaciones y filtraciones existentes, además de renovar las instalaciones para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo y adaptar el funcionamiento del equipamiento a criterios de sostenibilidad ambiental. El proyecto mejorará la accesibilidad con espacios y aseos adaptados", destacaron responsables del Principado.

Las obras se ejecutarán a través de un encargo a la empresa pública Tragsa "debido a la complejidad logística y ambiental, encargo que tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, comprendidos desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027", expusieron las mismas fuentes. El presupuesto se distribuirá en dos anualidades y es susceptible de cofinanciación a través del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

"La actuación da continuidad", remarcó el Gobierno regional, "a un proceso iniciado en 2021 para mejorar la eficiencia energética. Posteriormente, la licitación tuvo que ser revisada debido a la renuncia de la empresa adjudicataria. Esta circunstancia motivó una revisión técnica completa que permitió actualizar las soluciones constructivas e introducir mejoras que han incrementado el presupuesto inicial".

"Valor estratégico"

La rehabilitación de Brañagallones constituye "una actuación prioritaria para el Gobierno de Asturias por el valor estratégico de este equipamiento situado en el Parque Natural de Redes, declarado reserva de la biosfera", apuntó el Principado. Desde su reapertura en 2016 como refugio gestionado por la Federación de Deportes de Montaña, "se ha consolidado como un referente para el senderismo, el montañismo, la educación ambiental y el turismo de naturaleza. La intervención permitirá preservar esta infraestructura pública, reforzar la oferta turística de Caso y mejorar las condiciones de uso de un enclave emblemático para el deporte y el medio rural asturiano".

El retraso en la obra, pendiente desde hace dos años, ha obligado a cerrar el refugio en la temporada de verano, precisamente cuando más gente acude al Parque de Redes. El año pasado visitaron Bañagallones 8.000 personas .