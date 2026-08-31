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Morcín contará con un nuevo depósito de agua y un sistema de conducción renovado (con una inversión de 780.000 euros)

El depósito tendrá una capacidad de 1.275 metros cúbicos, lo que permitirá mejorar el sistema de abastecimiento para los vecinos

El Ayuntamiento de Morcín.

El Ayuntamiento de Morcín. / A. Velasco / LNE

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Lucía Hernández

Morcín

El concejo de Morcín contará con un nuevo depósito de agua. Además, se renovará la conducción que transporta el agua desde el principal suministro de la zona: el manantial de Arroxines. Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 780.466 euros para la obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Esta inversión permite el incremento de la capacidad de almacenamiento del suministro y su mejora para los vecinos de Morcín. El nuevo depósito contará con una capacidad de 1.275 metros cúblicos, lo que hará posible disponer de más reservas durante los períodos de menor aportación del manantial de Arroxines. El manantial abastece a más del 80% de la población del concejo, pero su caudal disminuye durante la época estival, lo que afecta a la disponibilidad del agua.

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Más tramos de tubería

La actuación también incluye la reforma de los conductos de entrada y de salida del depósito, con una instalación de nuevos tramos de tubería que conectarán con la red de abastecimiento existente. Esta obra mejorará la eficiencia y la fiabilidad del sistema, contribuyendo a garantizar un suministro de agua más seguro y más estable para todo Morcín, destacó el Principado.

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