Nuevo aplazamiento, por "motivos de agenda", de la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres (a la que iba a asistir el ministro Marlaska) en plena crisis migratoria en Ceuta

Nuevo aplazamiento de la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres. El estreno oficial, programado para el miércoles 2 de septiembre, ha quedado pospuesto hasta el día 14 del mismo mes, según se ha anunciado a los invitados al acto, en una notificación en la que alega "motivos de agenda" para el aplazamiento. A la inauguración estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su ministerio y la propia Guardia Civil atraviesan unos días convulsos como consecuencia de la crisis migratoria que se vive en Ceuta. Es el segundo intento fallido para inaugurar el cuartel, ya que hubo otro aplazamiento anterior en julio. Las instalaciones ya están funcionando desde junio. Para el PP se trata de "una falta de respeto a la Benemérita, a los mierenses y a sus instituciones", y ya ha anunciado que no acudirá al acto.

La inauguración del cuartel estaba programada en un principio para el 10 de julio, en el marco de un acto al que iba a asistir Mercedes González, directora de la Benemérita, imputada solo unos días antes por prevaricación y obstrucción a la justicia en el llamado "caso Leire". Sin embargo, el acto fue anulado apenas unas horas después de cursar las invitaciones. El PP expuso entonces que la imputación de González, y de su número 2, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, estaba relacionada con la cancelación del acto. Esta vez el acto estaba programado para el 2 de septiembre e incluso figuraba en la agenda del ministro para ese día, según la web del Ministerio. Nuevamente, ha sido pospuesto.

El Partido Popular aseguró este lunes que es "inaceptable" la nueva anulación y cuestionó que "se fuera a celebrar un acto cuando la directora general y el DAO siguen investigados por los mismos hechos y el ministro más reprobado de la democracia, Fernando Grande-Marlaska, no ha hecho nada para dignificar el buen nombre de la Guardia Civil". El senador autonómico y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez "Lito", expuso que la inauguración inicialmente prevista para el mes de julio fue suspendida por "la situación judicial de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González". Una situación que, según señaló, "no se ha resuelto", por lo que considera que "siguen vigentes las razones que llevaron entonces a aplazar el acto".

"¿Qué ha cambiado ahora? Nada. Pretenden pasar página simplemente cambiando la fecha de la inauguración. En julio suspendieron la inauguración y ahora otra vez, es una falta de respeto hacia un cuerpo como la Guardia Civil y hacia los vecinos e instituciones de Mieres", denunció Rodríguez, que pidió "alguna explicación más convincente que la dada dos días antes de la fecha prevista, intentando justificarla por motivos de agenda". Y añadió: "Adrián Barbón y la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, deberían pedir perdón a los mierenses, a los asturianos y a la Guardia Civil, y dejar de encubrir a un Gobierno desbordado por la corrupción y los hechos que están sucediendo en Ceuta".

El senador popular anunció que su partido "no va a prestarse a ese teatro y, por dignidad y por respeto a la Guardia Civil, no acudiremos tampoco el día previsto, salvo que se produzcan las dimisiones y cambios que entendemos tienen que haber para dignificar la institución". "La situación judicial de la cúpula de la Guardia Civil mantiene intactas las razones que llevaron a suspender la apertura oficial en el mes de julio", añadió.

Rodríguez, que insistió en que "nada ha cambiado" desde julio "porque el máximo responsable de todos ellos, el ministro Marlaska, el más reprobado de la democracia, sigue guardando silencio y encubriendo al verdadero capo de todo esto, que es Pedro Sánchez. La situación que afecta a la cúpula del instituto armado reviste una especial gravedad institucional, con la investigación judicial relacionada con el denominado caso Leire Díez y las actuaciones que se están analizando en torno a la posible utilización de mecanismos internos de la Guardia Civil en relación con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Estamos hablando de hechos de una enorme gravedad institucional", recalcó.

El senador del PP y presidente de los populares de Mieres subrayó que "se está investigando si desde la propia cúpula de la Guardia Civil se pudieron utilizar mecanismos internos para presionar a agentes que investigaban al Partido Socialista y al entorno de Pedro Sánchez. Y las personas que dirigen actualmente la Guardia Civil continúan investigadas por ello".

Deficiencias

José Manuel Rodríguez argumentó que a la situación institucional se suma el estado de las nuevas instalaciones: "Ya hemos denunciado las deficiencias detectadas en el nuevo cuartel y registrado preguntas en el Senado para reclamar explicaciones y soluciones. Después de quince años esperando este cuartel, lo mínimo que merecían Mieres y nuestros guardias civiles eran unas instalaciones en condiciones. No vamos a poner buena cara y posar para la foto mientras seguimos esperando explicaciones".

También aseguró el senador popular que la decisión de no acudir al acto de inauguración no supone "cuestionar en absoluto el trabajo de la Guardia Civil ni el reconocimiento de los agentes", sino todo lo contrario. "Nuestro apoyo a la Guardia Civil es absoluto. Precisamente por eso no vamos a utilizarla como decorado para una fotografía institucional. Los guardias civiles merecen respeto, medios y unos responsables cuya actuación no esté bajo investigación judicial”, afirmó. "El PP no considera aceptable pasar página simplemente cambiando la fecha de la inauguración; es una falta de respeto hacia un cuerpo como la Guardia Civil y hacia los vecinos e instituciones de Mieres".