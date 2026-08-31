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El río Caudal hace a Asturias campeona nacional de pesca con mosca en una prueba que reunió a 70 participantes de once comunidades autónomas

La selección regional quedó por delante de los equipos de Castilla y León y País Vasco

Dos participante durante la competición. | FEDERACIÓN ASTURIANA DE PESCA

Dos participante durante la competición. | FEDERACIÓN ASTURIANA DE PESCA

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Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres

Asturias se ha proclamado campeona de España de selecciones autonómicas en el IX Campeonato de España de Salmónidos Mosca Máster, disputado del 27 al 30 de agosto en los ríos Trubia y Caudal. El cauce mierense, que en los últimos tiempos ha acogido también competiciones internacionales, consolida así su atractivo para los aficionados a la pesca. Junto al título por equipos, un asturiano, José Antonio Pérez, consiguió el subcampeonato en el apartado individual. Participaron casi 70 pescadores procedentes de 11 comunidades autónomas: Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Extremadura, Murcia, Cataluña, La Rioja y Aragón.

Los integrantes del equipo asturiano, con sus medallas.

Los integrantes del equipo asturiano, con sus medallas.

La prueba estuvo marcada por el escaso caudal. En la clasificación por selecciones, la Federación Asturiana de Pesca (con 35.958 puntos) se impuso a Castilla y León (29.066), que logró el subcampeonato, mientras que la Federación Vasca (22.415 puntos) completó el podio en tercera posición. Galicia fue cuarta y Murcia quinta.

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"Tanto en la clasificación individual como en la categoría DAN, los tres primeros clasificados han sido los mismos: Arturo Molinero, de Castilla y León, en primera posición; José Antonio Pérez García, de Asturias, en segunda; y José Manuel Socastro, de Galicia, en tercera posición. Además, Asturias se ha clasificado para el campeonato del mundo de la especialidad", destacaron los responsables de la Federación regional de pesca.

Coto de pesca sin muerte

El río Caudal también volvió a ser protagonista, acogiendo la prestigiosa prueba. El coto de pesca sin muerte ha experimentado un notable renacimiento en los últimos años. El que fuera considerado en su momento por varias revistas especializadas como una de las mejores reservas de Europa pasó por un largo periodo de olvido y abandono del que ahora parece haberse recuperado.

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La instalación fue inaugurada en 1997. Su etapa dorada fue, sin embargo, relativamente breve. A comienzos de siglo comenzó un progresivo declive que llevó al río a perder buena parte de su prestigio. Los pescadores señalaron entonces a la proliferación de cormoranes como uno de los principales factores de la reducción de la población de truchas. Posteriormente, se sumaron otros problemas, como el aumento de las garzas y la expansión de la boga de río. Sin embargo, la protección derivada de su condición de tramo sin muerte ha permitido una regeneración progresiva que ahora empieza a dar resultados visibles. Uno de los mayores avales a esa recuperación llegó con la celebración en Asturias del Campeonato del Mundo de Pesca con Mosca.

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