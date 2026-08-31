Vecinos de la urbanización de El Brañillín denuncian el mal estado de los pasos canadienses que dan acceso a la estación invernal de Pajares: "Hay riesgo para los usuarios"

Los habitantes de la urbanización de El Brañillín de Valgrande-Pajares denuncian el mal estado de los cuatro pasos canadienses que dan acceso a la estación invernal y suponen "un riesgo para los usuarios". Además, reclaman una visita presencial urgente de la Guardia Civil para la comprobación del posible riesgo que representa para los usuarios y para comprobar el estado de las infraestructuras.

Los pasos "presentan un estado avanzado de deterioro, con elementos metálicos sueltos, degradación de elementos estructurales, deformaciones, deterioro de uniones, pérdida de material y un deterioro de los perfiles metálicos que forman parte de las estructuras portantes", aseguró Manuel Penche, presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización "El Brañillín" de Valgrande-Pajares.

En la actualidad, la titularidad de los accesos corresponde a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. A pesar de pertenecer al Principado, parte de su trazado discurre territorialmente por la comunidad autónoma de Castilla y León. Es por ello que "se aconseja que la Guardia Civil realice una visita presencial para determinar la ubicación exacta de los pasos, qué parte del trazado discurre por Asturias y las circunstancias de seguridad existentes en cada punto", explicó Penche. También que "se comprueben los baches, señalización y pintado reflectante de la calzada".

Seguridad

La necesidad de la comprobación, asegura Penche, "adquiere especial urgencia ante la proximidad de la temporada invernal, ya que durante los meses de funcionamiento de la estación se produce un incremento sustancial de los usuarios y vehículos en estos accesos". Cabe añadir que "se tienen que adoptar las medidas preventivas necesarias hasta que quede garantizada la seguridad de los pasos, incluida su reparación, aseguramiento, sustitución o, si fuera necesario, la limitación temporal de su utilización".